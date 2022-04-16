梅蘭芳傳人是寧夏帥哥？玩抖音推廣京劇　粉絲：為了他走進戲院

日前，24歲的寧夏京劇演員郭雨昂在抖音走紅。1997年出生的郭雨昂師從梅派名家張南雲，是京劇大師梅蘭芳的第三代傳人。每晚8時，郭雨昂會在抖音直播間唱一小段戲曲，許多粉絲被他帥氣的外貌吸引，進而了解京劇走入戲院，目前他已經擁有28萬粉絲。



郭雨昂透露，以前老師時常跟他描述梅蘭芳當時的梨園傳奇年代，戲曲環境百家爭鳴，你方唱罷我登場。郭雨昂曾嚮往過那種場景。如今他感到，那種氛圍，好像開始在直播間裡再現了。



1997年生的郭雨昂是寧夏銀川人，從小學習男旦，師從京劇名旦張南雲。從北京戲曲藝術學院畢業後，他沒有按正常的職業規劃去劇團，而是開始在抖音直播間裡演出，如今他已經擁有28萬粉絲。

郭雨昂透露，自己對於京劇的喜愛始於太奶奶的啟蒙。自己的太奶奶是資深票友，平日會在陽台上吊嗓練唱。幼年的郭雨昂被唱腔吸引，學著太奶奶的樣子哼唱，於是郭雨昂的泰奶奶在當地的京劇團給他找了一位老師，培養興趣愛好。

但梨園之路所需代價很高，不只是壓腿一類皮肉之苦。郭雨昂提到，令他刻骨銘心的是得空腹練習的功夫「毯功」，吃任何東西都會吐，長身體的少年又容易餓，就只能餓著練功。更難過的是他十三四歲的時候因變聲期，嗓子發不出聲音，一度令他十分絕望，所幸他並未放棄。

2017年，郭雨昂正式拜梅派名家張南雲為師。2020年，郭雨昂從北京戲曲藝術學院畢業時，郭雨昂一度特別迷茫，因為新冠肺炎疫情，整個戲曲行業都受到很大影響，線下的演出不斷取消、延期，劇團無戲可演，從戲曲專業畢業的學生們幾乎都面臨著「畢業即失業」的困境。

張南雲老師支持郭雨昂積極嘗試各種機會，她認為，表演藝術不需要拘泥於某個場景或形式。郭雨昂最終選擇成為一名自由演員，除在京劇外，他還同時參與舞台劇、話劇的演出和廣告電影拍攝，還發過一首單曲。

郭雨昂：意外抖音用戶喜歡京劇

也是在這段艱難的選擇期，郭雨昂和直播結緣。2020年畢業前夕，學校的課程改成了網課。年初，郭雨昂抱著好玩的心態在抖音上和同學直播連線，對方讓他唱一段京劇，他唱了幾句，沒想到觀眾評論不錯，還問他明天什麼時候播。

抖音用戶喜歡聽京劇，出乎他的意料。5月，他正式用自己的帳號開始了第一場直播，觀看的人很多。1個月之後，每次直播都有數千人在線。郭雨昂堅持每天8點固定開播，直播間成了他那段時間最大的舞台。

每次直播前，郭雨昂會細心整理要唱的戲劇劇情、歷史典故，在他直播時分享給觀眾，再加上專業功底，他的直播尤其受年輕人歡迎，人數最多時同時有6000觀眾在線，比劇院演出還要多。

直播帶給郭雨昂經濟助益，讓他能安心地長久堅持唱下去，去年11月，郭雨昂曾因去劇組拍戲暫停直播，有很多粉絲關心他「為什麼不播了？什麼時候再開播？」令他覺得溫暖，這些年輕粉絲對京劇從零開始的熱情也堅定了他繼續直播的想法。和張南雲老師聊起時，老師也很讚賞，認為郭雨昂搭建了年輕人瞭解京劇的橋梁。

許多粉絲說，因為郭雨昂的直播，他們線下第一次去戲院看戲，郭雨昂聽了很開心。有人說他不務正業，但他自己卻覺得在直播間裡找到了人生價值。「我的師父張南雲先生是梅蘭芳先生的弟子，他向我講述過屬於他們的京劇黃金時代，我一度非常羨慕。現在，我彷彿看到了那個時代正在直播間裡再現。」

郭雨昂表示，他現在心中漸漸萌發出一種使命感，想把京劇文化的種子埋進更多人心中。據了解，越來越多傳統文化透過抖音再次進入大眾視野。《2021抖音數據報告》顯示，傳統文化類主播收入同比增長101%，其中曲藝類主播平均每天開播3719場，收入同比增長232%。