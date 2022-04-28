辱罵染疫醫護　河北村支書被停職處罰　官媒：令人憤怒心寒

河北邯鄲一名醫護在一線抗疫期間感染新冠肺炎，治癒後卻遭到村幹部侮辱謾罵。事件引發廣泛關注，目前，涉事村幹部已被給予停職及黨內警告處分。



河北邯鄲一名醫護在一線抗疫期間感染新冠肺炎，治癒後卻遭到村幹部侮辱謾罵。（澎湃新聞）

上述醫護實名錄製影片，對涉事村幹部進行控訴稱，「我服從領導安排積極深入一線抗疫，不幸感染新冠陽性，之後進行治療，轉陰後服從安排進行集中隔離，隔離期滿服從縣安排獨人獨門獨院隔離，在此期間嚴守隔離制度，竟遭受雞澤鎮西街南村村支書何某某網絡暴力、侮辱謾罵誹謗，還惡毒詛咒家人。」

周二（26日），雞澤鎮委員會對此通報指，4月22日，雞澤鎮某村黨支部書記何某某對醫護人員王某發表不當言論，引起縣委、縣政府重視。4月25日，經鎮黨委會議研究，停止何某某工作，並給予其黨內警告處分。何某某亦已向當事人賠禮道歉。

事件還引發官媒關注，「央廣網」周三（27日）發表評論文章指，醫護人員在抗擊疫情中不幸感染新冠病毒，本就不易，理應得到照顧。然後該村支書滿口污言穢語，不堪入耳。如此不顧人顏面、踐踏人尊嚴的舉動令人憤怒、心寒，後果更是惡劣。

文章表示，辱罵防疫人員、妨礙防疫事件偶有發生。這些無理取鬧的行為不僅對防疫人員的肉體和精神造成傷害，更破壞了同心戰疫的社會氛圍，令人憤懣，必須加以製止。各地要以戰疫大局為重，認真落實防疫政策，減少無謂的阻力，依法嚴厲打擊涉疫違法犯罪行為。