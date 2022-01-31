三星堆｜最新出土文物將亮相春晚　舞蹈《金面》靈感源自三星堆？

央視春晚將在今晚8時登場，29日節目單公布，其中有一個節目是由《國家寶藏》主持人張國立、三星堆考古研究所所長冉宏林公布三星堆最新重要出土文物，另外靈感源於三星堆創意舞蹈《金面》也將在春晚登台。



2021年，三星堆祭祀區6座祭祀坑的發掘引來關注。首次發現了3000多年前的絲綢、發現了商周時期的最大金面具尤其是再次出土大量與中原文化和長江中下游文化密切關聯的文物。據了解，三星堆祭祀區考古發掘仍在進行，迄今為止已出土2000多件完整器物。因此在央視春晚亮相的會是哪一件文物引發外界關注。

日前四川三星堆遺址，考古團隊在祭祀區的五號「祭祀坑」發現的金面具。（新華社）

此外，德陽市委宣傳部選送的創意舞蹈《金面》，是從三星堆文明中汲取新靈感、提取創意元素，以愛情雙人舞蹈的形式，講述浪漫愛情故事，該節目是由電影導演俞白眉策劃指導，楊麗萍編舞，採用電影化的拍攝手段，將通過CG設計製作+光學動作捕捉技術呈現。

此前，三星堆出土的文物中有一個相當特別的黃金面具殘片，雖然該面具只剩半張臉，但其體積比金沙遺址博物館館藏的「商周大金面具」還要大。據了解，三星堆遺址會如此讓人着迷，與其文物造型有關，出土的雕像、面具總有雙誇張、巨大又凸出的眼睛。因為文物風格與中原落差太大，自1986年發現後總有民眾將三星堆與外星文明畫上等號。