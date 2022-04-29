山東藍翔校長女兒舉報母親「非法轉移房產」　更稱母親持美國綠卡

創辦山東藍翔技師學院的夫妻榮蘭祥和孔素英2013年離婚後，位於河南商丘的天倫花園成為爭議財產。4月27日，山東藍翔技師學院校長榮蘭祥女兒榮婷，通過新浪微博實名舉報母親孔素英。她指出，孔素英非法處置河南商丘天倫花園小區，想將賣房款轉疑到國外去，她更揭露母親持有美國綠卡，在美國西雅圖還有別墅，根本不存在生活困難之說。」



4月28日，孔素英回應指出，自己剛出獄時榮婷曾電話聯繫過她，提到因為爭議房產受榮蘭祥威脅。她表示「孩子是萬不得已，榮蘭祥針對我都是因為我舉報他。」並稱自己的綠卡和美國別墅都是由前夫榮蘭祥出資，但隨後榮婷強調自己並非被人威脅，希望母親不要再歪曲事實，矇騙公眾。



值得一提地是，榮蘭祥曾舉報前妻孔素英非法處置查封房產，後孔素英舉報榮蘭祥逃稅；今女兒榮婷再舉報母親孔素英，被網民稱「大義滅親誰家強？就服藍翔。」



據了解，榮蘭祥與孔素英圍繞河南商丘天倫小區房產的爭議已持續近10年，榮蘭祥和孔素英於1986年結婚。婚後，兩人從河南商丘到山東濟南謀生，隨後創辦了山東藍翔技師學校。



在創業成功之後，榮蘭祥和孔素英開始爭吵。2013年年底，兩人在進行離婚訴訟時，位於河南商丘的天倫花園成為爭議財產。據查，兩人在天倫花園的房產包含300多套房屋、沿街門頭房和一處地下停車場的物業房產。

此前媒體報道指出，在2017年該小區評估價為4.23億元（人民幣，下同），而該處房產在榮蘭祥和孔素英打離婚官司時已被查封。法院給出的理由是，藍翔開發的天倫花園屬於校辦財產，學校存續期間，該財產不能分割。

+ 1

昔日妻子舉報丈夫 今女兒舉報親生母親

2014年，孔素英並要求榮婷等子女協助自己，開始出售天倫花園的房產。不過，孔素英四子女登報聲明稱，母親孔素英在他們不知情的情況下私自篡改了委託書的時間，將委託書和賣房合同時間改到法院查封前將房子低價出售，從而牟取非法利益的行為。

2014年，法院判決榮蘭祥、孔素英二人離婚。孔素英與子女預售了爭議房產，兩人離婚分割財產的過程中，榮蘭祥主張天倫小區屬於學校資產，申請財產保全並查封，隨後孔素英與三個子女因非法處置查封的財產罪被控制，孔素英被判處兩年零三個月有期徒刑，刑滿釋放後又因同罪再次入獄服刑9個月。

2014年6月榮蘭祥和孔素英簽字將該處房產項目贈與六個子女，同年9月，藍翔技校多名師生與孔素英家人還在該處房產門口鬥毆。

山東藍翔技師學院創辦人和校長榮蘭祥。（封面新聞）

2017年，因財產糾紛，榮蘭祥申請財產保全後將孔素英舉報至法院，孔素英因非法處置查封財產罪被控制，最後被判處有期徒刑2年3個月。2019年，榮婷也因非法處置查封財產罪入獄。

2021年10月，孔素英向國家稅務總局舉報榮蘭祥實際控制的山東藍翔房地產開發有限公司（下稱「藍翔地產」）涉嫌偷稅。當年10月，藍翔地產於10月18日完成了欠稅和滯納金共計258萬餘萬元的申報。不過，在接受媒體採訪時，榮蘭祥稱對於前妻舉報的偷稅一事「一概不知」。

今（2022年）4月，榮婷透過微博視頻號實名舉報母親，她指出河南商丘天倫花園小區房產是教育資產，不是家庭資產，「我母親孔素英在媒體上說的均都不實，她非法處置商丘天倫小區房產的目的是想把賣房款轉移到國外去，而且她也早已持有美國綠卡，在美國西雅圖還有別墅，所以根本不存在生活困難之說。」

榮婷強調，「我們姐妹三人不想再被別人利用，再參與違法的事情，也不想再進去了，所以我們姐妹三人必須將有關事實說明一下。」她指出，母親孔素英以及其親戚還長期雇傭一批老人在小區阻礙公檢法執法，每月給他們發工資，只要公檢法來查封房子，老人就圍上去哭鬧。母親還表示凡是能找到厲害關係的人，就給他們送房子。

孔素英回應稱女兒榮婷是「遭人利用，受到脅迫」，她更強調自己的美國綠卡和西雅圖別墅是前夫榮蘭祥操辦的。但榮婷隨後回應指出，自己並未被脅迫，希望母親不要再矇騙大眾。

對於山東藍翔技院的家族紛爭，引發內地網民熱議，有網民稱「大義滅親哪家強？藍翔公主鬥親娘」、「丈夫舉報妻子，妻子舉報丈夫，女兒舉報親媽？親人之間舉報總讓人有點不是滋味......」、「一切交給法律評判吧？」、「不乾淨的土壤長不出乾淨的人。」