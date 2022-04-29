中國30省份首季GDP出爐：22省增速高於全國　新疆以7%領跑

中國今年首季國內生產總值（GDP）同比增長4.8%，達270178億元（人民幣．下同）。截至周四（28日），已有30個省份公佈了當地的一季度經濟運行情況，當中有22省增速高於全國，新疆增速更是領跑。



首季度經濟總量超過2萬億的省份仍然只有廣東和江蘇，分別為28498.79億元、27859億元，當中廣東同比增長3.3%，江蘇同比增長4.6%，雙方經濟總量差距由去年同期約1200億元縮小至639億元。而山東經濟總量居全國第三，首季GDP同比增長5.2%，達19926.8億元，距2萬億大關僅差73億元。其他一季度GDP超過萬億的省份還有浙江、河南、四川、福建、湖南、湖北、安徽、上海，比去年同期多出3個，分別為湖北（10804.66億元）、安徽（10347.7億元）、上海（10010.25億元）。

有8個省份的GDP增速超過或等於6%，它們分別為新疆（7%）、江西（6.9%）、福建（6.7%）、湖北（6.7%）、貴州（6.6%）、山西（6.5%）、湖南（6%）、海南（6%）；22個省份增速超過全國水平，除上述8個省份，還包括內蒙古（5.8%）、黑龍江（5.4%）、四川（5.3%）、雲南（5.3%）、甘肅（5.3%）、山東（5.2%）、安徽（5.2%）、河北（5.2%）、重慶（5.2%）、寧夏（5.2%）、浙江（5.1%）、陝西（5.1%）、青海（5.1%）、廣西（4.9%）。而北京首季GDP同比增長4.8%，與「國家線」持平。

全國首季居民人均可支配收入達10345元，較上年名義增長6.3%，扣除價格因素後實際增長5.1%。當中，上海和北京均在2萬元以上，上海以22663元位居首，同比增長5.2%，北京以20630元緊隨之後，同比增長5.3%。至於第三位的浙江達到19366元，距2萬元大關僅一步之遙。而其他居民人均可支配收入跑贏了全國水平的省份還有江蘇、天津、廣東、福建、山東，但從增速來看，湖北、貴州增速表現亮眼，均超過7%。