停更逾9個月已被迫改名？　李子柒：疑有水軍造勢帶偏網絡輿論

有「文化輸出第一人」、「中國第一網紅」之稱的內地網紅李子柒，去年7月14日發布最後一條影片後就一直停更，其與簽約公司杭州微念的矛盾也被公開。

近期，網上出現不少冒充李子柒的帳號，聲稱「李子柒被迫改名」。4月30日，李子柒發布律師聲明稱，要求發布虛假信息的用戶立即主動刪除相關影片文章，並強調自己不會改名，「確實讓背後花錢的人失望了」。



近日，抖音上出現不少名為「李佳佳」的帳號，粉絲數量從幾個至幾十萬個不等，大多都使用了李子柒相片做頭像，且發布的內容幾乎相同，包括「從此再無李子柒，只有真名李佳佳」、「李子柒被迫改名」等文案。

李子柒在律師聲明中指出，近期有300多個帳號在抖音、微博、小紅書等多個網絡平台發布「李子柒被迫改名」等虛假信息和不實言論，還出現大量假帳號，擅自盜用李子柒照片做頭像，使用「李子柒」商標、圖片及影片等企圖混淆視聽、誤導大眾的違法行為。上述行為嚴重侵害李子柒的姓名權、肖像權、名譽權等人格權益和相關作品的著作權，並且存在利用「水軍」大規模造勢意圖帶偏網絡輿論之嫌疑。

聲明要求，任何使用李子柒肖像及姓名或使用其拍攝創作的影片、圖片等作品的行為，應當取得權利人的授權或許可；在網絡平台中發布虛假信息的網絡用戶，應立即主動刪除相關影片文章；未經許可使用李子柒姓名作為帳號名稱，並盜用李子柒照片為頭像的網絡用戶，應立即更改帳戶名稱並且更換頭像；各網絡平台應及時刪除或屏蔽有關侵權內容。

隨後，李子柒在評論區留言稱：「確實讓背後花錢的人失望了，不僅不會改名字，還受法律保護！是不是有點氣人？大家看到此類造謠新聞或者冒用帳號，記得不要上當受騙。」

據此前報道，李子柒在2016年與杭州微念品牌管理有限公司（下稱「杭州微念」）合作，雙方在2017年合資成立四川子柒文化傳播有限公司（下稱「四川子柒文化」），當中李佳佳（李子柒本名）持股49%，微念持股51%，由李佳佳擔任法定代表人及執行董事。

直至去年，李子柒將微念告上法庭。天眼查數據顯示，去年10月和11月，「四川子柒文化」先後兩次起訴「杭州微念」及公司負責人劉同明，經辦法院為四川省綿陽市中級人民法院。今年1月，「杭州微念」將「四川子柒文化」訴至綿陽市涪城區人民法院。