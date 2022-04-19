內地主播直播甩「李子柒牌螺螄粉」進垃圾桶　合作企業被罰20萬

日前內地一間企業「成都抖咖文化傳播有限公司」被列為經營異常。此前，該公司因「詆毀李子柒柳州螺螄粉」，被行政處罰20萬元（人民幣．下同）。

事件起因為該公司合作主播（帝師）在抖音直播間為好歡螺加臭加辣螺絲粉直播帶貨。直播中，帝師將「好歡螺加臭加辣螺螄粉」與「李子柒柳州螺螄粉」並列擺放展示，並將後者甩進垃圾桶。



根據內地傳媒報道，「帝師」以「那個是甚麼鬼，我真的不明白那個是甚麼鬼它連及格線都不到」等言語貶低「李子柒柳州螺螄粉」，同時對「好歡螺加臭加辣螺絲螄粉」進行推薦介紹。該行為違反了《反不正當競爭法》，北京市海淀區市場監督管理局對該公司處以罰款20萬元罰款。

主播被指在直播間詆毀「李子柒柳州螺螄粉」。（鈦媒體）

帝師，真名孫英雄，是企鵝電競平台戶外主播，其內容以戶外直播為主，包括旅行、評測、美食、探秘等一系列內容。

帝師曾因辱罵警察被罰。2018年3月，有關部門對各直播平台加強管制後，關於帝師2年前在小智葫蘆島生日直播上辱罵警察一事被網民翻出並舉報，而共青團微博也轉發了網民舉報的內容。對於此事造成的社會影響，直播平台「全民TV」發布公告，對主播帝師2年前的行為罰款100萬元。