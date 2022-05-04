江蘇歲半男嬰誤食異物卡喉嚨亡　官方查醫院是否因無核酸證明拒診

網傳江蘇徐州市睢寧縣有一歲半男嬰誤食異物卡到喉嚨，因無核酸證明被醫院拒診後身亡。

昨日（3日），睢寧縣相關部門證實該名男嬰已夭折，但是否因無核酸報告而耽誤搶救，目前正在核實。



網上流傳一段疑似是男嬰家長上載的影片。片中配文稱，拍片者名為石克葉，居住於金城街道魏圩社會。4月29日晚上，其兒子誤食異物卡到喉嚨，隨後由救護車送往睢寧人民醫院就醫。

石克葉稱，當時急診科先讓家屬及患兒做核酸檢測，他們檢測後希望先救兒子，但醫生堅持要有檢測結果才搶救；在等待檢測結果的7、8個小時內，沒有醫生查看兒子的情況，直到兒子嘴唇發紫，他無奈發火，院方才為兒子掛上吸氧機。

他續稱，核酸檢測結果出爐後，醫院卻讓他們轉院去徐州醫院，但為時已晚，「已經無救了，孩子也沒有了，已經放在睢寧朱樓殯儀館，孩子永遠定在一歲半了」。

另據網傳消息稱，離世男嬰名叫石某遠，1歲5個月大，因誤吸異物，家屬當晚8時10分帶他入院。接診醫生為鄭某某，入室查體：神清，口唇無紫紺，無三凹徵，聽診聞及喘鳴音，呼吸30次/分，脈氧96。經初步診斷，男嬰氣管內異物，院方開出的診療意見是因醫院無治療條件，建議轉上級醫院診治。

《法治日報》報道，5月3日晚，睢寧縣相關部門回應稱，網傳影片中所述的男嬰確實已夭折，但是否因無核酸報告被醫院拒診、導致耽誤搶救，目前正在核實。據了解，由於涉及兩家醫院，嬰兒夭折的準確原因尚待有關部門調查，家屬安撫幫扶工作正在進行中。