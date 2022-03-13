雲南母癲癇發作掉1歲嬰入火爐致其燒傷　狠夫放棄治療偷捐款失聯

雲南昭通一名患有先天性智力障礙的媽媽近日在家，抱著小孩烤火，不料癲癇發作倒地，1歲小孩不慎掉入火爐中。孩子父親事後求助稱，孩子面部燒傷嚴重，臟器功能受損，現在還未脫離生命危險，處於休克狀態。幾天後，男嬰所在村的村支書卻透露，男嬰父親想放棄對孩子的治療，已經帶著村民捐助的幾千元人民幣跑了。
據《七彩雲南》報導，孩子的母親先天智障，由於孩子的母親癲癇發作，不慎將手中的嬰兒掉入火爐，導致孩子手部、臉部大面積燒傷。
父親請求外界幫助稱，孩子面部燒傷嚴重，髒器功能受損，目前尚未脫離生命危險，處於休克狀態。相關知情人士拍攝畫面顯示，這名小孩的頭部以及手部燒傷嚴重，面露慘狀，似焦炭一般。
據雲南省昭通市彝良縣人民醫院的工作人員表示，孩子的家庭情況非常不好，小孩的治療費用已近萬元，後續治療費在盡力籌集中。據彝良縣人民醫院工作人員稱，「家庭經濟狀況不好，小孩治療費用已近萬元，家屬未結帳，後續治療費正在盡力籌集。」
事後，據雲南省昭通市彝良縣人民醫院出院證顯示，患兒家屬放棄治療，目前已經自動出院。不過，孩子燒傷嚴重，性命堪憂，令社會愛心人士感到無比焦灼。相關愛心人士稱，已經盡了微薄之力，希望社會各界廣大人士能夠關注被燒傷的小孩，救救這個可憐的家庭。
3月6日，在愛心人士及當地有關部門幫助下，男嬰被送往昆明醫科大學第二附屬醫院進行治療。不過，3月10日，男嬰所在村的村支書透露，男嬰父親想放棄對孩子的治療，因此帶著村民捐助的幾千元錢跑了，警方及有關部門已經介入尋找，目前仍未找到。
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