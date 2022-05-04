上海外籍漢擅離管控區被勸返後豎中指　中國籍女友鬧居民多管閒事

上海的本土疫情持續，當地依疫情嚴重程度實施分區分級差異化防控，即劃分封控區、管控區和防範區「三區」。惟近日，一名外籍男子擅自從防控較為嚴格的管控區前往防範區，被附近居民發現並勸返後，竟以豎中指作為回應，事件引發廣泛關注，有網民甚至建議將他「直接驅逐出境」。



上海今波疫情發生後當局劃分「三區」進行防控，其中，管控區是指近7天內沒有通報陽性感染者報告的小區、場所等，居民需實施「7天居家健康監測」，不可隨意出入社區；防範區則指14天內沒有通報陽性感染者，在「三區」中風險最低。但近日一名外籍男子卻偷偷地由管控區前往防範區，與他一起的還有中國籍女友和兩隻寵物狗。

據網傳影片顯示，被附近居民發現後，外籍男子及中國女友遭到勸返，起初二人裝作聽不懂的樣子徑直向小區內部走去，遭到居民進一步反對後，男子竟作出豎中指的手勢，其女友亦倒打一耙拿出手機拍攝居民並說到，「這就是中國人，真是狗拿耗子，多管閒事。」據了解，二人最終均被勸返。

事件雖告一段落，但輿論卻未止，引發大量網民評論：

「別勸返了，直接驅逐出境」。



「不管國內外都一樣，妻賢夫禍少」。



「可能女人也不是中國籍了，適合驅逐出境」。



「這女的有問題，希望國安好好查查她」。



「旁邊的國女才最可恨，沒有家賊引不來外鬼」。



「部分執法人員，沒有讓外籍人士明白，在中國是需要遵守中國法律」。



有內地媒體分析指，上述二人行為已經違反相關法律，甚至涉嫌尋釁滋事。根據《治安管理處罰法》規定，拒不執行緊急狀態情況下依法發布的決定、命令的將處警告或者200元（人民幣，下同）以下罰款；情節嚴重的，處5至10日以下拘留，可以併處500元以下罰款。而這名外籍男子在面臨拘留和罰款後，或還會遭到驅逐出境，據了解，被驅逐出境的外國人自被驅逐之日起十年內不准入境中國。