北京疫情重災區群眾組「CIA級」情報網：阻外籍居民造「假新聞」

北京疫情持續蔓延，感染個案接近200例，其中半數集中在朝陽區。說起朝陽區，這裡是北京最大、人口最多的區域，也是北京「最神奇」的地方，因為許多明星都是在此出事，例如柯震東房祖名吸毒、鋼琴王子李雲迪嫖娼等，而這背後全得益於「朝陽群眾」的舉報，他們也被網友封為「世界王牌情報組織」，此次疫情中他們也再度「發威」。



繼深圳、上海後，首都北京近期也被新冠病毒「攻破」，自22日以來累計報告194例個案，其中朝陽區佔94例，越來越多地方被劃分為封控區禁止進出。官方也指出，疫情防控到了「關鍵時刻」，意味著「首都保衛戰」開打。

為何朝陽區疫情一發生各方立刻繃緊神經呢？其中一個原因便是這裡是北京人口最多地方，常住人口接近350萬，且是經濟強區，2021年GDP約7566億元人民幣（約新台幣3.4兆），約佔北京市總GDP的19%……

北京一半外國人住這裡 連街邊大叔買菜路人都是情報網成員 誓阻有心人亂造假新聞（點圖了解更多）▼▼▼

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另外，朝陽區是北京對外交往的重要窗口，聚集了各國駐華大使館，位於南邊的大興機場開航前，北京首都機場是空中交通進京的唯一途徑；9成的國際傳媒機構，例如紐約時報、日本共同社、法新社等；8成國際組織和國際商會，例如紅十字國際委員會東亞地區代表處；7成以上的國際投資性公司和地區總部，北京一半的外國人幾乎都居住在此。

朝陽區也是北京文化體育大區，例如聚集了中央電視台、人民日報等20餘家大陸主流媒體，還有台灣民眾熟知的奧運鳥巢體育館也在此。因經濟發達、影視經濟公司林立、距離首都機場近，明星也喜歡「扎堆」在朝陽區。例如雲集了馮小剛、李晨、陳赫等藝人和導演的老牌影視公司華誼兄弟，香港英皇娛樂的內地總部也均設在此處。不過，朝陽區也是最多明星「出事」的地方，諸如柯震東、房祖名、李雲迪、李代沫、黃海波等，都是在此被警方抓走。

這背後不得不提的，是名號響當當的「朝陽群眾」，他們由治安志願者、黨員巡邏隊、專職巡邏隊、義務巡邏隊和治保積極分子組成。在主要街區裡，朝陽群眾的身影已隨處可見，除了保安、身穿志願者服裝戴著紅袖標的人，還有看似買菜的路人、公園裡的大媽大爺等，他們與北京警方合作密切。戰鬥力驚人的「朝陽群眾」戰績顯赫，據不完全統計，自2013年以來，因涉黃涉毒遭舉報、被警方查處的名人有近20人。因朝陽群眾的存在，當地治安變得非常良好。據官方統計，自2015年4月份以來，全區街頭警情、發案按年下降59.6%和28.9%。

有網友調侃稱，「朝陽群眾」是世界五大情報組織之一，能與美國CIA、英國MI6、俄羅斯國家安全局、以色列摩薩德比擬。還有人說，「防火防盜防大媽，這裡的群眾最熱心」。北京此輪疫情中也有「朝陽群眾」身影。短影音平台抖音近日一段影片熱傳，有民眾在微信朋友圈發文，稱自己在超市發現一位外國人「不帶兜子、不拉車子，背著一個包、脖子掛著相機」，結果對著空貨架狂拍，「還好發現及時，已通知保安強制將其照片清空了～嚴防老外做文章」。網友紛紛按讚留言，「朝陽牛啊」、「不懷好意的驅逐了吧」、「朝陽天網系統」、「永遠可以相信朝陽群眾」、「中國有一個群體叫朝陽群眾」。

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