為防低俗婚鬧　貴州嫲嫲持棍棒護孫娶親　網民讚：好有愛

「婚鬧」本是中國傳統的結婚習俗，但近年來卻衍生出不少奇怪的形式並頻頻上演，譬如證婚人強吻新娘、男性親友將新娘重壓在床等，均對社會風氣造成了不小影響，也令不少人對婚鬧產生反感。

近日，貴州一對新人結婚過程中，為防止出現婚鬧，新郎的嫲嫲竟手持棍棒護送，還霸氣地說「你們動他試試。」



據《九派新聞》報道，周三（4日）是貴州遵義24歲的江先生大喜的日子，在接親的途中有不少年輕人想對這對新人進行婚鬧、整蠱，令江先生的家人非常反感。

為防止被婚鬧，江先生72歲的嫲嫲一路手持棍棒，走在前面保護孫子，還說到「誰要是敢動我孫子，我就動手打他」，就這樣整個結婚過程亦非常安全、順利。

網民亦對這位嫲嫲的行為點讚：

「風氣自此扭轉就好了」。



「真的是太有愛心了，這樣做真的是滿滿的安全感」。



「穿的軍裝，想婚鬧的也得掂量點吧」。



「婚鬧本意是為了渲染婚禮喜慶氣氛，但隨著時代的變遷，婚鬧早已背離初衷，形式逐漸低俗化、惡俗化，成為部分人滿足內心低級趣味的藉口。這不僅給夫妻雙方帶來沉重心理壓力，更敗壞了社會風氣」。



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事實上，內地近年來屢有低俗婚鬧事件發生，官方亦曾多次發布通知對此進行改革，包括民政部成立全國婚俗改革實驗區等。

對於婚鬧，中國社科院民族文學研究所研究員毛巧暉認為，低俗婚鬧行為對傳統文化造成了很大的傷害，以致於現在有些人不願舉辦中國的傳統婚禮。「傳統的婚俗是好的，只是一些人利用了這種民俗的發展脈絡，然後去做一些不好的事情。」