哈爾濱男當街燒傷死亡警方稱自焚　死者妹不信：事發前仍計劃慶生

哈爾濱5月8日發生一起縱火事件，網傳曹姓男子因生意矛盾遭洗車攤同行報復，全身遭淋油點火重度燒傷。但5月12日警方調查稱，是因洗車生意矛盾，曹姓男子自帶汽油和打火機前往找同行張姓男子理論，並將汽油潑灑在自己身上及周邊後，更摟住上前勸解的張姓男子妻子，導致二人燒傷，最終曹某濤經搶救無效死亡。



但死者曹姓男子的母親和妹妹都強調不認可警方通報，死者妹妹更認為警方有意隱匿案情，引發內地輿論高度關注。



5月8日13時45分，哈爾濱某個路口橋邊發生失火，現場瀰漫濃濃汽油味，倒臥在殘火裡的曹姓男子全身燒傷90%，緊急送醫後生命垂危，院方立刻通知家屬準備傷者的後事。



曹男的的妹妹曹爽（化名）趕到醫院時，哥哥大面積燒傷，她稱「我哥燒得已經掉渣了，說想喝冰可樂。」曹爽指出，曹男遺言稱是自己是遭洗車攤同行「大河子」淋油點火。

哈爾濱道理分局稱，經警方調查和現場多名目擊者證實，當日13時40分，曹姓男子因洗車生意矛盾，自帶汽油和打火機找張姓攤主（外號：大河子）理論，用汽油潑灑在身上及周邊後，將上前勸解的張姓攤主妻子摟住，在張姓攤主妻子掙脫時，曹男將手中打火機點燃，致二人燒傷。曹男經搶救無效死亡。事件正在進一步調查中。

《新黃河》報道指出，5月14日上午，死者妹妹曹爽告訴記者，不認可警方通報內容，她稱，自己和母親從12日開始，每天被帶到警察局，「不是白天在那待一天，就是下午待到凌晨兩三點鐘才能回來，警方就一兩個同樣問題整日反覆詢問。」他指出，警方並要求家屬配合向公眾承認自己先前接受媒體採訪時，所說內容不實。

死者妹妹：事發前晚仍計劃幫外甥慶生



曹爽表示，哥哥曹某濤出生於1988年，從事貨運工作，有個9歲的孩子，目前跟著媽媽一起生活。「我哥是開貨拉拉的，平時不喝酒。有人說他是不是精神不好，沒有 ! 我和我哥是左鄰右舍看著長大的。」

曹爽強調，他們一家過得很幸福。事發前天晚上，曹某濤還在跟即將過生日的外甥研究買什麼樣的生日禮物。「我哥當時問我兒子，想要啥蛋糕，是小汽車蛋糕還是海綿寶寶蛋糕還是奧特曼蛋糕。兩個人還在一起玩耍。」當晚。曹某濤更曾勸說父親手上有風濕不能沾涼水，還說要給父親再買台車一起去跑貨拉拉（Lalamove）。

曹爽指出，事發當日早上 6 點多，曹某濤在家吃完飯準備出門，送貨時外甥還在身後送他，惦記著自己剛買的麻花還在舅舅車上，曹某濤更答應晚點回來給外甥帶著。曹爽稱，自己父親現在在家非常難過，「他現在很虛弱」。