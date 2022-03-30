湖北幼兒園女童疑慘遭圍攻、拉扯頭髮　同學：老師教唆的

湖北十堰市一名張姓女士上周六（26日）晚發布一段監控片段，指女兒妮妮（化名）在其就讀的茅箭區一間幼兒園內，被全班同學圍攻、拉扯頭髮，並稱事後證實是小孩們是受老師教唆去攻擊妮妮的。目前，警方已介入調查。



張女周一（28日）表示，妮妮3天前放學回家後一直哭鬧，並告訴奶奶「老師讓班上所有同學揪我頭髮」，讓她覺得不可思議，於是聯繫班上其他家長了解，當時兩三個家長問自己小孩是否發生了這回事，結果小孩皆予以肯定，並都說是老師指使的。一名家長表示：「這個問題真的不知道是不是第一次，但是想起來自己孩子這樣做，老師這樣教，我都接受不了」。

家長的對話紀錄。（微信）

上周六上午，張女前往學校調取監控，卻受到學校阻攔，於是報警，在警方陪同下才得以查看。張女稱，片段中可見妮妮上課期間有些好動，總在凳上扭來扭去，後來老師強行把她抱起，讓她背著手到教室後方站了十幾分鐘。之後，老師開始發活動卡片，妮妮還是一個人站在後面，沒有排隊，而老師隨即用手指了妮妮，然後其他十餘個學生就圍上去揪其頭髮。

張女士擔心事件會給妮妮留下心理傷害，幼兒園方面沒有回應。十堰市茅箭區教育局學前辦工作人員則表示會給出心理輔導方案，並協調討論孩子後續入學的問題。另外，警方已介入，不過由於監控片段沒有聲音，也無法看清小孩們的具體動作，經詢問，數十個幼兒園小朋友一部分稱是老師指使，還有部分稱不知道，因此警方認為僅有幼兒的證詞不足以判定老師是否違法，將進一步深入調查。