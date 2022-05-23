陝西一油站汽油含水量達九成多車死火　與雨水滲入油缸有關？

陝西漢中市某油站的汽油疑有質量問題，多輛汽車入油並行駛一段距離後死火。

5月21日，陝西省能源質量監督檢驗所出具的檢驗報告顯示，涉事的漢中市延長石油長慶加油站，汽油樣本水分占到油品的88%。目前，涉事油站涉嫌銷售偽劣產品罪，警方已立案偵查，油站相關人員被控制。



涉事的延長汽油長慶加油站位於漢中市漢台區崔家溝轉盤以北。《極目新聞》報導，車主何先生稱，5月15日晚9時40分許在涉事油站入油，但車輛入油後行駛不足3公里便急速抖動，幾秒鐘後死火停在路中，他將車推到路邊停好後，再坐的士回到加油站。

多名車主反映，汽車入油並行駛一段距離後死火。（影片截圖）

何先生表示，「我在加油的時候，就聽見前面兩位車主說車開出去後熄火了，最開始還以為是他們車的問題」。他回到油站後，發現有多位車主已在油站討論此事，油站工作人員表示要等經理到場處理，期間有人向市場監督部門投訴。目前，部分事故車輛已送到維修，另有車主將油箱中的油全部放走。

涉事油站的工作人員稱， 5月15日晚上8時55分至9時20分期間入油的21輛汽車出現問題， 目前21輛車已經妥善處理，「只要是因為加了我們的油出現問題的，我們都要給予解決和維修」。

截至5月16日，漢中市市場監管局共收到34位車主反映車輛在該油站加油後出現問題。漢中市市場監管局通報稱，接報後連夜趕赴現場調查核實，目前已對該油站涉嫌經銷問題油品的行為實施立案調查，後續調查處置情況將及時公開。

《華商報》報導，涉事油站事後曾提供一份情況說明， 稱「因加油站值班人員工作疏忽液位儀已損壞，看不到油罐裡面油加完把多年積液給加出去，給多輛車輛造成損壞」。同時，油站在出入口擺放告示稱，經相關部門初步判斷，本次事件是由於近日連續降雨，雨水進入油罐造成；油站發現後已立即停售，對受影響車輛開展處理聯繫維修。

不過，漢中市市場監管局產品質量安全監督管理科負責人表示，5月17日上午，該局邀請陝西省能源質量監督檢驗所的專家現場查看該油站的儲油罐（油缸）等設施，經專家及其他部門查看後，認為雨水滲入儲油罐可能性不大。

同時，專家初步分析產生原因，一是運油罐車往儲油罐灌油時，意外將水灌入儲油罐中，或是儲油罐罐底長期形成沉澱物，積累水氣未及時清理；當儲油罐內汽油太少，汽車入油時，就會將水氣及汽油一同加至汽車油缸。