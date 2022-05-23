港識深事｜年過半百再尋另一半　有人要求能生育　有人仍嚮往愛情

內地一直處於男多女少的狀態，年輕一代更會遲婚甚至成為不婚主義者，不少家長都會「皇帝唔急太監急」，希望為子女覓得良緣。

與香港一河之隔的深圳，位於福田區蓮花山公園相親角常有中老年人到訪，他們大多都是為子女而來，但當中有些人是為自己而來。



《南方都市報》報道，蓮花山公園相親角按照年齡和性別，將徵婚信息分成幾大不同的區域，最少的是「中老年女士」和「中老年男士」。人過中年再尋找另一半，大多數人是因為離異，還有部分人因為喪偶。相比年輕人追求愛情，中老年人只想找個老伴互相照顧。

有著不同人生閱歷的中老年人，都提出了形形色色的擇偶標準。在徵婚信息表擇偶標準一欄中，以身體健康、心地善良、有責任心等出現的頻率最高，學歷相符、三觀契合、精神層面等同樣是中老年人看重的標準。

蓮花山公園相親角中「中老年女士」區域。（微博＠Solstice_黃色的yellow）

以徵婚者黃磊（化名）為例，生於1942年的他可能是相親角目前年齡最大的徵婚者。36年前，他離婚後到深圳做開荒牛，多年來曾經有1、2個伴侶，但基本都處於獨居狀態。

黃磊認為，自己並非生活上的孤獨，而是精神上的孤獨。對他而言，找伴侶更多是希望有個親密的人可以交流，「之前見過一個相親對象，我問她奧巴馬是誰她也不知道，我接受不了這樣的伴侶。（一些對象）基本都只會聊蘿蔔白菜土豆，大家不在一個頻道」。

另一名徵婚者李雨（化名）對伴侶的各項標準相對嚴苛。生於1958年的李雨從小學習聲樂、芭蕾，高校畢業後在藝術學校教學，後來調入深圳某事業單位工作。她平時注重保養，樣貌比實際年齡年輕，因此她對另一半的形像要求很高，且最好有大學學歷，「兩個人的認知要在一個高度、三觀在一個點上，這樣磨合就不會產生很多問題」。

相比起精神層面，年近60歲的朱暉（化名）徵婚信息表更為直接，只寫有「可生育」三個字。朱暉介紹，自己是退伍軍人，和前妻離婚20多年，雙方育有一女兒，但自從女兒上大學後就未有聯繫。他的宗族觀念很強，更直言「我人生唯一的意義就是有個孩子，如果沒有孩子，一個人死了就是死了，有了孩子，總會有人紀念他」。

徵婚者都提出了形形色色的擇偶標準。（微博＠李浩然Max）

在相親角中，活躍在藝術領域的黃磊仍然嚮往愛情，「也許有人會覺得這把年齡談愛情很可笑，但其實人有思想，年齡再大也可以擁有愛情」。同樣相信婚姻中存在愛情的還有李雨，她除了想另一半可在生活方面幫扶，更希望雙方可達到「體貼入微」的程度，但她知道需要一個過程，「兩個人相處肯定是從伴兒先做起，然後慢慢逐漸轉變為親人、轉變為愛」。

不過，生於1966年的林玲（化名）並不相信愛情，更直言「年輕人都不相信愛情了，我們還相信啥？」。在她眼中，婚姻是一種「價值的交換」，物質上的條件就像是男性在未來會對女性負責的承諾和約束，「我不想當免費保姆」，更認為女方出嫁時男方需要給聘禮，「男方如果沒出這個彩禮，他的結婚成本很低的話，離婚的成本就會很低」。

除了在相親角貼上征婚信息，李雨還是不少婚戀網站上的會員。不過，付費的婚戀網站並不比免費的相親角更有用。李雨深知，自己要找到合適的另一半很難，更認為市面上為中老年人尋找另一半的服務太少，期待有機構舉辦高中低端的見面會，讓自己更有機會遇到符合要求的伴侶。