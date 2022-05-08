內地擬禁未成年人直播打賞　未滿16歲不得當網絡主播

中央文明辦、文化和旅遊部、國家廣播電視總局、國家互聯網信息辦公室昨日（7日）聯合發布《關於規範網絡直播打賞加強未成年人保護的意見》(以下簡稱《意見》)，擬禁止未成年人參與直播打賞，嚴控未成年人從事主播，嚴格落實實名制要求，禁止為未成年人提供現金充值、「禮物」購買、在線支付等各類打賞服務。



《意見》指出，(網絡)平台主體責任缺失、主播良莠不齊、打賞行為失範等問題多發頻發，導致未成年人沉溺直播、參與打賞，嚴重損害未成年人身心健康，帶來很多社會問題。

《意見》要求，禁止未成年人參與直播打賞；嚴控未成年人從事主播；優化升級「青少年模式」；建立專門服務團隊；規範「榜單」「禮物」等重點功能應用；加強高峰時段管理；加強網絡素養教育。

廣電總局等四部門7日發布文件，禁止未成年人參與直播打賞，也禁止未滿16歲者當網路主播。圖為濟南傳媒學校學生展示「直播帶貨」。 （新華社）

其中，《意見》禁止網站平台為未成年人提供現金充值、「禮物」購買、在線支付等各類打賞服務；不得為未滿16周歲的未成年人提供網絡主播服務，為16至18周歲的未成年人提供網絡主播服務的，應當徵得監護人同意。

《意見》指出，在《意見》發布1個月內，網站平台要全部取消打賞榜單，禁止以打賞額度為唯一依據對網絡主播排名、引流、推薦，禁止以打賞額度為標準對用戶進行排名，不得上線運行以打賞金額作為唯一評判標準的各類功能應用。

《意見》指，網站平台1個月內要全部取消打賞榜單，禁止以打賞額度為唯一依據對網絡主播排名、引流、推薦，禁止以打賞額度為標準對用戶進行排名。（中新社）

同時，《意見》指，網站平台在每晚8時至10時高峰時段，單個賬號直播間「連麥PK」次數不得超過2次，不得設置「PK懲罰」環節，不得為「PK懲罰」提供技術實現方式，避免誘導誤導未成年人；在每晚10時後，網站平台要對「青少年模式」下的各項服務強制下線，並不得提供或變相提供常規模式開啟方式。

未成年人網絡問題屢禁不止專家：需有重罰平台制度

國家廣電總局2020年11月23日也曾下發《國家廣播電視總局關於加強網絡秀場直播和電商直播管理的通知》，要求網絡秀場直播平台要對網絡主播和「打賞」用戶實行實名制管理，未成年用戶不能打賞。

另外，中央網信辦網信辦在2021年7月21日，啟動「清朗·暑期未成年人網絡環境整治」專項行動，其中防沉迷系統和「青少年模式」效能發揮不足問題，被列為7類網上危害未成年人身心健康的突出問題。

當中，網信辦指出，將重點解決「青少年模式」入口不顯著、識別不精準、專屬內容不夠豐富、應用效果不佳等問題。

昨日四部門聯合出台的《意見》也再次提到要優化青少年模式。

2020年11月23日，廣電總局發布《國家廣播電視總局關於加強網絡秀場直播和電商直播管理的通知》，已經要求未成年用戶不能打賞。（廣電總局官網）

在諸多專項行動實施與《意見》發布後，涉及未成年人網絡保護問題屢禁不止，未成年人出鏡、打賞等現象不時發生。

對此，據內地媒體《澎湃新聞》報道，21世紀教育研究院院長熊丙奇表示，「禁止直播打賞，嚴禁未成年人當主播，這都是早就有規定的，但落實情況並不好，其原因是沒有實施重罰制度，所謂重罰制度，就是發現違規後，嚴厲處罰平台，處罰到平台難以生存，甚至取消資質，否則，如果發現違規後處罰不痛不癢，平台沒有畏懼，就不會把規定真正當回事。」

據國家行政機關公文處理辦法，意見適用於內地黨政機關對重要問題提出見解和處理辦法，意見亦是內地的主要公文。