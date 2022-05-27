浪姐3｜王心凌爆紅　前男友疑發文嘲諷　「老天鵝」言論更殃及她

42歲男星范植偉2002年出演電視劇《孽子》打開知名度，一度被封為「梁朝偉接班人」，卻自爆和前女友王心凌的親密照，「初夜論」慘遭砲轟，不僅被視為「最渣前男友」，後來又爆出毆打女模事件，演藝事業跌落谷底。近來王心凌參加節目爆紅，范植偉竟發文稱「是老天鵝」，疑似暗諷女方的言論，瞬間引發關注。



女星王心凌近日參加陸綜《乘風破浪的姐姐》，重現經典代表作《愛你》，高馬尾搭配學生制服青春感爆棚，節目一播出便登上微博熱搜，話題度相當火爆。怎料前男友范植偉竟在微博發文，稱「都是老天鵝」、「是誰囤了這種貨啊」，疑似公開諷刺女方。

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此言論一出，就有微博博主翻出，與王心凌參加同檔節目的台灣女星許茹芸，過去也曾和范植偉有過一段情，甚至交往時間點疑似有重疊，如今男方用「都」，似乎暗酸兩人是「老天鵝」，讓大陸網友直呼「看到兩個前女友都能有大熱節目上，他大概心理不平衡吧」。不過范植偉事後又在留言處表示，「不曉得到底哪兒冒的，興風作浪」，疑似反擊網友的猜測，讓人霧裡看花。

事實上，范植偉過去因負面消息頻傳，選擇到大陸發展演藝事業，期間陸續演出一些作品，也嘗試幕後工作，2018年才悄悄回台發展，不過已從當年的英俊小生成了微胖大叔，變化相當驚人。前年更傳出范植偉幾乎零收入，甚至無預警被解約，後來在一所思想學校擔任「小老師」，成為上班族，還曾喊話希望未來有機會演戲，讓他在本業中好好大展身手。

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