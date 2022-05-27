鍋從天上來？蘇州一女子被30樓丟下的麻辣燙砸暈　清醒後立刻報警

日前，蘇州市姑蘇區某小區內，一女子在走路時被一碗從天而降的麻辣燙砸中，當場被砸暈，幾分鐘后才清醒後她立刻報警。當地警方調查後附近該品牌商鋪兩個小時內外賣訂單上的相關信息，發現這碗吃剩的麻辣燙來自30樓的一位孫姓男子，目前涉案男子已被警方採取刑事強制措施。



據《現代快報》報道，5月10日21時35分，蘇州市姑蘇區白洋灣派出所接到市民王女士報警稱，自己在小區內被樓上拋下來的東西直接砸暈，報警求助。王女士透露，當晚9點半左右，她一個人走過社區內的一條小路時，有人從旁邊樓上扔下了一個東西，東西剛好砸到了她頭上。王女士當場就被砸暈，過了幾分鐘後才逐漸清醒過來。

民警在現場發現，王女士是被一個套著黃色塑膠袋的外賣砸到的，裡面還有沒吃完的食物和湯。 從外包裝來看，是某品牌的麻辣燙，麻辣燙竟還是溫熱的。經法醫鑒定，報警人王女士因為被高空墜物砸中，造成輕微腦震蕩，傷情已構成輕微傷。

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民警調查該麻辣燙店鋪2小時內的外賣訂單，最終將目標鎖定在了該社區30樓住戶孫男身上。 由於案發地點附近沒有閉路電視，民警只能上門走訪進行調查。 民警剛到孫男家門口時，發現他家門口堆著許多未處理的垃圾。 隨後，民警詢問他當天晚上的情況。 孫男表示當天晚上自己並沒有做出高空拋物的行為，而是將麻辣燙等垃圾放在了門口。

但民警發現孫男神情緊張，對麻辣燙湯底的回答也是支支吾吾，這加深民警對他的懷疑。 接著，民警通過查看孫某門前自裝的監視器，發現孫某晚上7時將外賣拿回家后，一直到案發時都沒有出過門。 這與孫某聲稱將麻辣燙扔在家門口的說法有出入。

經審訊，孫某對自己高空拋物的事實供認不諱。孫某交代，當天他吃完外賣后，為圖方便，便直接將外賣垃圾從 30 樓直接扔出，沒想到會砸中路過的王女士。目前，孫某因涉嫌高空拋物罪已被警方依法採取取保候審刑事強制措施。