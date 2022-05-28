醜樣教材插畫｜童話大王鄭淵潔批有主編自肥：自己文章放教科書裏

人民教育出版社（人教社）插畫風波持續延燒，內地網民也開始翻找有問題的繪本和插圖。有「童話大王」之稱的中國童書作家鄭淵潔在微博指出，人教社不止插畫有改進空間，他指出，有某主編不知羞恥夾帶私貨將自己的文章塞進語文課本，吃相太難看。引發網民熱議。



人民教育出版社出版的小學數學教科書，此前因插畫中人物形象醜陋、歪曲審美而引發廣泛關注，其後多本內地教科書、兒童繪本都被指存在相關或更為嚴重的問題。官媒《人民日報》對此發文評論指，教材承載育人功能，編寫設計工作要有強烈的責任心、使命感。

鄭淵潔在微博指出，人教版教材有某主編不知羞恥夾帶私貨將自己的文章塞進語文課本，吃相太難看。他指出，編寫教科書這樣關系到民族未來的大事應該由德才兼備的專家完成，同時在出版前通過公示社會面徵求各方意見。

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鄭淵潔，1955年6月15日生於河北省石家莊市，是著名的童書作家．1985年，創辦《童話大王》雜誌。曾出版長篇小説《金拇指》、曾出版童話叢書《皮皮魯總動員》、遊記童話《皮皮魯在日本》、《魯西西在英國》等，多部作品被改編成動畫和電影。

此外被譽為中國「戰狼畫師」的網絡CG畫家「烏合麒麟」則在5月27日在微博發文提到，這次教科書插畫事件，有人拿出20年前精美教科書插畫與人教社對比，「這種差別在我看來很有可能是這幾十年行業上升，市場擴大，畫手價格大幅度提升，但是出版社的理念沒有與時俱進，價格沒太提升導致」。

烏合麒麟指出自己12年前剛入行時，出版社人民幣500到800元就能找到還不錯的畫，但現在人民幣8,000元一張都很難找到人畫。

烏合麒麟指出，傳統出版行業循10幾年的思路，才導致一些傳統報刊雜誌品質每況愈下的，「20年前課本封面和現在的課本封面這兩張圖可能給的錢差不了太多，但是20年前這些錢能找到熟練高手來畫，20年後這些錢只能在一些畫室藝考班找一些學生來畫」。



人民教育出版社此前已發布說明稱，已著手重新繪製有關冊次數學教材封面和部分插圖，將改進畫法畫風，提高藝術水平。