內地教科書插畫形象「口歪眼斜」登熱搜　網民斥醜化中國孩子

人民教育出版社出版的小學數學教科書，近日因插畫中人物形象「口歪眼斜」而引起關注。有網民建議對涉事教科書停用重改，不然會影響下一代的審美觀。



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人民教育出版社出版的教科書又簡稱「人教版」，是內地大部分地區使用的官方教科書。近日，人教版小學四年級數學教科書，被指插畫中人物形象過於醜陋而引起關注。

據教科書插畫顯示，書中多處插畫無論男生還是女生，均有出現雙眼迷離無神、眼間距過寬、嘴型奇怪、吐舌頭、髮際線過高，面部及身體臃腫、笨拙和病態等醜化形象，盡失少年應有的朝氣。

插畫內容引起不少網民的反感與不適，更有人稱早年的人教版教科書插畫更讓人賞心悅目，更能表現出中國孩子的真實模樣。亦有網民懷疑，插畫設計師有刻意醜化中國孩子的嫌疑。據教科書中資料顯示，插畫（含封面）是由北京吳勇設計工作室設計，吳勇畢業於中央工藝美術學院裝潢系書籍裝幀專業，是一名著名設計師。

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此外，對於此類不符合大眾審美的插畫為何能夠成功通過審核，亦引發猜測。值得注意的是，5月23日，教育部等五部門印發《關於教材工作責任追究的指導意見》，其中明確指出，「要全面落實教材編寫、審核、出版、印製發行、選用使用等各方面主體責任，同時要加大對違法違規行為的查處力度，為高質量教材體系建設提供有力保障。」