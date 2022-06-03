挖蟲草與極端天氣野獸同行　靠體力技術也靠運氣

5月28日，四川省甘孜州石渠縣7名採挖冬蟲夏草的村民被雷電擊中身亡。

對於當地村民而言，每年絕大部分的收入都依靠蟲草季的收成而定，挖蟲草亦是一年中最重要的勞作活動。他們挖蟲草一般是舉家出發，或與朋友、兄弟姐妹結伴，常遇上雨雪、雷電等極端天氣，甚至有狼、熊等野獸出沒。但在以往，遭遇雷擊身亡的情況確實不多。



《澎湃新聞》報道，四川省甘孜州石渠縣是該省最偏遠的縣城之一，縣城海拔4178米，每年5、6月份是當地的蟲草季，村民通常會在海拔4500至5000米左右的地方採挖蟲草。挖蟲草的村民通常會帶上炊具、碗瓢、衣物被褥、糌粑酥油之類，在有水源木材的地方暫時安營扎寨，條件好會搭一個簡易的木頭房保暖，簡便的就會扎帳篷，成為挖蟲草時的臨時住所。

自小在寺廟學佛的僧人恩珠，以及臨近畢業尚在實習的郎加，也在5月上旬上山挖蟲草。郎加表示，挖蟲草一般是成群結隊，因為在高原遇上意外、落石、極端天氣是非常常見，路遇野獸也是常態，所以人多總歸安全穩妥一些。

然而，寒冷、野獸、極端天氣不是最令人退卻，挖蟲草的過程亦是漫長的考驗。村民徒步從營地走到草山後，就散落到龐大的蟲草基地中各自採挖，往往都要長時間跪著、趴著尋找蟲草，靠體力、技術，也靠運氣。

挖蟲草的村民一天要埋頭苦幹十幾小時，體力好可以輾轉3、4個基地，幸運的一天就能賺到幾近一年的收入。挖出蟲草後，村民會把翻出來的土塊回填，明年又會長出蟲草。郎加介紹，他們要記得蟲草的大概點位，來年不一定還在原處，但大多會在附近生長。

有村民會攢下一兩個月的成果，曬乾蟲草後再去交易中心出售，或者直接寄給網友。郎加表示，對他們而言，蟲草是按一條買賣，品質較差、較小的10元以下，多數價格分佈在20至40元之間，個頭特別大則可以賣到百元以上。

來自浙江的蟲草商人老李介紹，乾、鮮蟲草的價格存在一定差異。鮮蟲草的營養價值高，但市場供應量小，普遍價格要比乾蟲草貴約20%。在社交媒體時代，蟲草交易市場不再是唯一的散貨地，商人甚至可以一口價包下一個山頭，僱人採挖，「當地一般都按村落管理，通常按照山頭大小、去年出草量和村長商量價格」。

老李憶述，自己2008年入行時，品質比較好的蟲草價格約3、4萬一斤，現時已漲升約12、3萬一斤甚至更高，「總體來看，市價是上漲的，各個階段可能因為供求關係產生波動」。 如今的蟲草市場顯然理性一些，但價格仍然貴比黃金。