四川7人上山挖蟲草遭雷擊斃　村民：都在4000米高山上過夜

四川省甘孜州石渠縣於28日（上周六）發生了一宗雷擊事件，7名正在採挖冬蟲夏草的村民被雷電擊中身亡。



綜合內媒《澎湃新聞》及《極目新聞》報道指，雷擊事件發生於石渠縣的德榮馬鄉。據德榮馬鄉政府一位工作人員表示，這7名村民是避雨時被雷電擊中身亡的，其中包括3名男性及4名女性，年齡大的才30多歲，還有一個小孩，當時是被母親背著的。工作人員又表示，當地夏天雷雨頻繁，雷電擊中人的事情之前也發生過，但造成這麼大傷亡還是第一次。

另外據當地一位村民介紹，遇難的7人分別來自兩個家庭，其中一個家庭因一個大人和一個小孩當天沒上山挖蟲草逃過一劫。

有當地村民表示，當地採集蟲草的時間為每年的五月份和六月份。村民採集蟲草的位置海拔高度在4000米以上，採挖蟲草的村民都是在山上過夜。該村民說：「我的家人也在山上採蟲草，山上沒有信號，特別擔心他們。」

根據資料，石渠縣是四川省最偏遠的縣城之一，縣城海拔高達4178米。

事發後，石渠縣召開了防雷安全避險工作緊急調度會。（《極目新聞》）

意外發生後，石渠縣在5月29日召開了防雷安全避險工作緊急調度會。會議要求要建立完善雷電災害應急處置預案，落實防雷安全管理制度。