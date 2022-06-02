北京昌平外賣堆滿地　網民：好像垃圾山　官方急建「快遞轉運點」

內地昨（1日）新增161宗本土個案，無新增死亡病例。其中北京共有14宗本土個案，部分區域已恢復正常生產生活秩序，但有新增病例的小區則持續封控。日前有網民拍攝北京昌平區東三旗村的封控區入口，用膠袋包裹的外賣和物資堆滿地面，



網民稱「一眼望去好像垃圾。」亦有網民問「大家在找外賣時，難道不會因為聚集交叉感染？」隨後東三旗當局表示已在該地擺放架子並建立快遞轉運站。



今（2日）超過700萬人追蹤的微博「北京人不知道的北京事兒」日前接獲位於昌平區東三旗村的網民投稿，顯示該封控區出入口堆滿大量的外賣、物資和青菜等。網民則疑問「大量的外賣要民眾自己尋找，不會因聚集產生疫情？」同樣位於北京封控區的網民則解釋，外賣員將東西擺在封控區的出入口，再由防疫人員轉運。



但亦有網民反映，各封控區的規定不一。北京網民稱「我們小區封控區入口放了幾盒外賣，都長毛了還沒人領」，北京朝陽區的民眾稱「小區每棟樓下有架子，外賣送到樓下架上。昌平純屬管理能力問題。」

有來自其他北京封控區居民建議，「放幾張桌子，按樓標號這麼難嗎？社區幹部真是懶的夠嗆。」東三旗村當地居民表示，該區屬於城鄉結合部，樓房比較混亂按樓鏢號難以落實。

輿論發酵後，東三旗村迅速回應表示已經在該封控區入口建立快遞轉運點。據了解，東三旗村位處昌平、朝陽、順義三區交界處，周邊物業發達；為北京市城鄉結合部市級重點村之一。

據國家衛健委通報，北京（1日）新增14宗本土個案。當局強調，疫情防控形勢繼續保持穩中向好，截至5月31日24時，西城區、石景山區、經開區等13個區已連續7日以上無新增社會面病例，恢復正常生產生活秩序。

當局又稱，端午假期期間餐飲企業繼續暫停堂食，端午假期要堅持非必要不出京，繼續嚴格執行進返京及環京通勤防疫政策和措施，嚴防死守京外輸入和本地感染、蔓延。



網民點睇：

有了問題及時反應解決就該點讚！面對問題的反應比魔都（上海）好多了

剛開始都會亂一陣,慢慢就好了,可能剛開始真的顧不過來吧？

我們樓下的快遞架已經夠難找了，竟然還有有更猛的？

這樣好多了，如果是之前那樣，估計我都放棄找外賣了。

