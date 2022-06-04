港識深事｜曾謊稱路上孩子非父母親生　酗酒男屢趁醉惡意報警被拘

深圳一名李姓男子因多次借醉酒惡意報警，嚴重影響公安機關接處警秩序，而於近日被寶安警方以尋釁滋事依法行政拘留。



案情指，去年4月10日凌晨，李男向官田派出所表示，見到路上有對夫婦帶著孩子，他懷疑孩子不是二人親生的，要求民警到場處理。然而，當民警到場時，發現李男酩酊大醉，滿身酒氣，進一步了解下，得知獨居的他有酗酒的惡習，於是及時勸誡對方適度飲酒且別無故報警。

詎料，事情沒有結束，而僅僅是開始。接下來一段時間，李男報警報上癮，理由從被人欺負、人身安全受到威脅，到「那人我追著呢，鞋都沒有了」等等都有，每次民警到場都無一例外地發現屬處於醉酒狀態的李男報假警，雖然每次酒勁過後，李男都會信誓旦旦的保證不會再犯，可是最後都被證明會一次又一次地「走數」。

上月24日凌晨3時許，官田派出所再次接到李男報警，對方用明顯帶著醉意的聲音稱自己近期心情不好，欲傷害過往行人。由於擔心發生意外情況，民警立即尋人，可當李男在派出所附近被發現時，他竟醉得完全不記得自己說過的話。忍無可忍的警方最後決定採取行動，不再讓醉酒成為他逃避法律責任的藉口。