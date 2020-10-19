新冠肺炎｜檢測結果「P圖」成陽性！　青年惡作劇惹禍遭行政拘留

熊孩子年年有，今年特別多。就在全國都在為青島的疫情捏把汗的時候，沒想到山東省菏澤市鄄城縣的某位同學為嚇同學把核酸檢測結果PS成陽性。如此作法在平時或許只是一個不太成熟的玩笑，但是在疫情高度緊張的今天，為嚇同學把核酸檢測結果P成陽性的性質卻變了，這樣的玩笑開不得。

青年因修改新冠肺炎檢測結果被捕：

據鄄城警方公眾號報導，10月15日，鄄城警方成功抓獲一名虛構事實擾亂公共秩序違法人員白某某。鄄城縣公安局民警在日常網上巡邏執法時，發現一張關於疫情的截圖，聲稱董口鎮的白某某檢測結果為陽性，經查為嚇同學把核酸檢測結果P成陽性，對社會造成惡劣影響。

經詢問，白某某稱為嚇同學把核酸檢測結果P成陽性。10月14日18時許，將自己的核酸檢測結果截圖，利用手機軟體改為陽性，並發佈到微信群，造成該資訊被大量傳播，造成較壞影響。其虛構事實的行為擾亂了公共秩序，觸及了法律。目前，違法人員白某某已被行政拘留。

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針對為嚇同學把核酸檢測結果P成陽性這樣的惡性事件，警方重申：網路不是法外之地，對於編造、散佈謠言，擾亂公共秩序違法行為，公安機關將依法查處。希望廣大線民不信謠、不傳謠，共同維護良好網路環境，團結一心，共同抗擊疫情。

而對於為嚇同學把核酸檢測結果P成陽性這樣的行為，對此做飯我們也表示很震驚和歎息。要知道肆虐全球的已經奪去了多少人的生命，有多少人因為這場疫情生活被徹底改變。拿全人類的災難去開玩笑，類似為嚇同學把核酸檢測結果P成陽性的玩笑真的開不得。

事實上為嚇同學把核酸檢測結果P成陽性的事情並非首次出現，此前河北一男子在朋友圈“惡搞”：將自己的核酸檢測結果由陰性篡改成陽性，最終被行政拘留5日。

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2020年6月22日9時許，平泉市雙興家園二期社區有居民分別撥打110和網安大隊舉報電話報警，該社區一名叫趙某某的22歲男子，在微信圈發佈配有檢驗報告圖片的消息，顯示其新型冠狀病毒核酸檢測結果為陽性。與為嚇同學把核酸檢測結果P成陽性如出一轍。

平泉市公安局網安大隊民警獲取微信截圖後，立即與平泉市醫院進行核實，市醫院記錄證實確實有叫作趙某某的男子做過核酸檢測，但是檢查結果為陰性。

趙某某承認自己於2020年6月15日從北京返回平泉，6月17日到平泉市醫院做了核酸檢測，6月18日檢測結果為陰性。為了和朋友惡作劇，趙某某利用手機圖片編輯工具，將檢驗報告照片中的檢測結果由“陰性”修改成“陽性”。

為了博取關注，趙某某並配上文字“我就想問一下，還有救嗎？這群人折騰我一下午了!”，發佈在微信朋友圈中。經過教育，趙某某深刻認識到自己發佈虛假資訊的危害性，並寫下了悔過書，因傳播虛假資訊擾亂公共秩序被平泉市公安局依法予以行政拘留5日。

看到這裏，我只能說，為嚇同學把核酸檢測結果P成陽性，你可長點心吧！

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