疑因反映貧窮實況　網民拍攝四川涼山婚禮遭官方問話後寫保證書

網傳文章顯示，有内地網民近日因為拍下一場在四川涼山舉行的彝族婚宴場面並發到網上，結果被涼山當地多個官方部門傳召問話，並因此寫下保證書。



微信上今日（9日）廣傳文章《那個拍涼山婚禮的被叫去問話了》，相關文章已經被屏蔽。文章指，有内地網友偶遇和參加四川涼山彝族婚禮的影片在近兩天在無數個微信群裏廣為流傳。

在影片中，有涼山當地結婚喜宴的場面，全村老少一起席地而坐吃酒席，不光外面坐滿了人，屋子裏面也坐滿了人。

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文章指，影片可以看到，他們喝豆腐酸菜湯，當地人熱情招呼客人一起吃飯。涼山男生和女生笑容淳樸，還邀請那名網友有機會再過來一起玩。網友沒想到，涼山當地部門會因此興師動眾找他。涼山方面給出的原因是這事在當地被全縣通報，當地有一批人會因為該影片而受處分。

文章提到，昨日（8日）晚上八點半時，那個網友傳來了涼山當地對其所作的訊問筆錄，其中包括詢問拍影片的經過，是否因此「漲粉」和盈利等。筆錄內容指，不少網友在看了影片後，給那戶辦喜酒的人家捐了錢和物品。這份筆錄是7日完成的。

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那個網友還寫下了保證書，「本人今日特向美姑縣公安局網絡安全大隊保證，所發布的視頻絕不存在擺拍，虛構，捏造，歪曲事實，保證視頻的真實性，保證在網絡上傳播正能量，引導正確價值觀，絕不完成網絡負面輿情影響」。

文章作者表示，可以看出，現在不只是寫文章會有風險，拍影片也不保險了，不知道什麼時候就會被叫去問話了。這也許就是無心插柳柳成蔭，涼山方面大概不會想到，自己作的那麼多宣傳工夫都不如一個影片來的影響力大。

文章作者指，說到底，還是因為這個網友拍的影片太過真實了，讓人看到了一個原生態下的涼山現狀。可也就是因為太過真實了，這才刺痛了人，於是就被叫去問話了，也許合乎需求的真實，才是被允許存在的真實，這就是此刻所湧上的一些念頭。

有意見認為，影片的「偶遇」是官方安排的政績工程。官方本來希望讓攝像師的「偶遇參加特別的彝族婚禮」説明政府在保持民族特色上的成就。但是，沒有想到的是影片中拍攝到婚宴上的人群在地上吃飯，由此引發網民批評「你見過如此貧窮的婚宴嗎？很難想像中國還有這麼窮的地方?」，反映涼山落後，目前中國還沒達到全民脫貧。