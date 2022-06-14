深圳疫情｜曾一天擠進10萬人的中英街　經歷兩次封鎖後如今怎樣？

「這條街就很妙，左邊商舖是深圳的，右邊商舖是香港的，我媽媽工作單位在裏頭，我上學也在裏頭……」



今年4月24日，芒果TV《聲生不息》首播。歌手劉惜君在回憶成長經歷時表示，自己從小在中英街長大。只是，此時的中英街，「並不太妙」。

受疫情影響，中英街正處於繼2020年133天暫停開放後的，第二次「暫停」。直至近1個月後的5月20日，中英街才終於正式恢復對遊客限時限量預約開放，歷時108天。

疫情第三年，兩度暫停重啓，如今的中英街怎樣了？

中英街在疫情下的模樣：（按圖了解）

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疫情時代的中英街

我們曾分別在18年6月，20年10月，21年4月，以及今年6月，分別到訪中英街。

18年，中英街雖不及早年時的風頭無兩，但也是熱鬧非凡。那時不必戴口罩，大家自由地呼吸，自由地穿梭，平凡而美好。

20年10月，中英街第一次「暫停」重啓後的第4個月，大紅色的水馬橫亙其中，中英街成為了中 | 英街。對面香港的店舖大門緊閉，但最起碼還能見着。

21年初，深圳疫情形勢平穩，香港卻迎來了反彈。為了更有效避免兩地居民接觸以及新冠病毒傳播，水馬被替換成了比人高的大型隔板。此時站在中英街，仰起頭，也只能看到對面店舖頂部早已褪色的廣告牌。

22年，深港疫情同時迎來了反彈，香港的情況尤為嚴重。隔離帶再次升級，在隔板頂部加裝了鐵絲網，有了古早時期邊境線的既視感。

害，不知不覺，已是封關第三年。

曾經的中英街，以碑為界，豎起了一道無形的屏障，深港兩邊的居民不能隨意逾越走動；如今的中英街，界碑名存實亡，卻因疫情豎起了一道嚴密的圍擋，甚至不能看見對面的情況。

曾經的中英街，是時代的見證，見證着香港與內地往來關係的滄海蜕變；如今的中英街，再度成為時代的見證，成為了深港疫情的一個縮影。

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重新開放的中英街，怎麼樣了？

捲簾門下的商店

限時9小時、限額3000人，進入中英街的預約規定和去年並沒有太大變化。

因為開放時間有限，許多門店會在下午五六點就收攤關門。而部分生意不太旺的店鋪，早早在三點左右就拉閘關門了。

這裏老闆説，早早關門休息，儲備精力，才好迎接週末的客流。

還在堅持的老字號

老字號的港貨店一直是許多人來中英街堅定不移的選擇。波記百貨便是其中之一。鏽跡斑斑的鐵貨架、復古的購物籃以及過時的門面，不僅是老字號，還是老味道。

老闆娘告訴我：「前幾年還好一些，疫情嚴重後很多貨物進不來，像是沐浴露洗髮水這些，客人想要的牌子很多都沒貨了。週末人會多點咯，現在工作日的客流量確實大不如從前了......」

而波記隔壁的小巷裏，實惠百貨的黃紅色招牌依然顯眼。「開了十幾年了，這家店不算大，但是貨品真的很多。「在這家買的費列羅、益力多是真的巨便宜。」

比起其他店鋪，這裏的人流量顯然更多些，因為口碑，更因為「實惠」。只不過和疫情前那摩肩擦踵的場景，差距還是讓人感慨。即便是老店，也屬實不易。但如此艱難的日子都撐下來了，還有甚麼困難是克服不了的呢？

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熟悉的購物場景

一個可能少有人知的場面：

上世紀80年代，是中英街的鼎盛的天花板時期。

在那個人民幣最大面值還是10元紙幣的年代，很多生意人都是一麻袋一麻袋地扛着錢來中英街的金店進貨。

一條約250米長、不足7米寬的小街，一天擠進了10萬人，更是成為了提起中英街繞不過去的名場面。

「每逢過年前都和家人去中英街買年貨、零食，那時候還要在外面排隊辦理邊防通行證。人多的時候，一排就是1個多鍾，經常看到隊伍從中英街門口一直排到沙頭角口岸...」

即便是早些年，中英街光環不在，逢年過節也常是人山人海，目之所及都是拉着購物車、手提購物袋的遊客。

如今，遊客的數量早已不及當年那麼多。

但是那些彩色的購物袋、各種款式的購物車以及滿載而歸後匆匆離去的背影，卻從未改變。

衷心希望這樣的場面可以更多一些，中英街可以更熱鬧些。

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喧囂過後的另一面

許多人對中英街的第一印象是購物，其實這裏除了港貨商店之外，還有住宅區和古村。

沙欄嚇村是深圳為數不多數的古村落，不少居民在這裏生活了數十載，他們在這裏讀書長大，也在這裏娶妻生子。

當喧鬧的遊客散去，古村才得以迴歸寧靜，而此刻，我卻在這裏看到了它的另一面。

靜

沒有了遊客嘈雜和商鋪叫賣聲的中英街，在鬱鬱葱葱的樹木覆蓋下，街道上格外的寧靜。

這一刻的中英街，彷彿一片無外人打擾的世外桃源。

慢

滿頭銀髮的老人若有所思地倚坐在店門口；在塔下閒坐的大哥們正在討論着關於孩子的高考；棧道上的姐姐時而停留，時而拍照。

他們與來往購物的遊客形成鮮明對比，向我們展示着中英街並不只有行色匆匆的生活。

6月初，香港開放封禁了超過70年的沙頭角碼頭，但不包括中英街。

2021年發佈的《粵港澳大灣區建設深圳指引》中也提及，在加速推進沙頭角深港國際旅遊消費合作區。

有人便提議，希望未來可進一步開放中英街讓旅行團參觀，我們也期待着這一天的到來。

願不久的將來，疫情退散，中英街煥發第二春，如港樂一般，生生不息。

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▼ 中英街

地址：沙頭角中英街



交通路線：

公交站

①中英街關前站-公交站(最近站台，但停靠線路少)

②三家店-公交站：下車後，沿深沙路向南走500米即到中英街聯檢大樓



地鐵路線

最近地鐵站：地鐵8號線沙頭角站步行約1.3公里(大約20分鐘)可到中英街，也可以出地鐵站後坐公交到“三家店”站，或者打車到中英街。



自駕

自駕線路請將導航終點設為中英街聯檢大樓或中英街停車場，依照線路行駛即可。

停車場參考：中英街停車場、瀚海翠庭停車場、嘉信藍海華府停車場、東和公園停車場、盛世名門家庭停車場、路邊停車位。



預約方式

提前通過「沙頭角邊境特別管理區通行證辦理小程序」線上預約，並攜帶個人有效身份證原件，在預約時段內到達關口。現場需掃場所碼，查驗粵康碼、行程碼，持24小時核酸陰性證明或48小時核酸陰性證明+檢測中(就近設有核酸檢測點)方可進入中英街。在中英街內請全程規範佩戴口罩，保持間距，不扎堆不聚集，進店前請掃商店場所碼。



開放時間：9：00-18：00

取證時間：9：00-17：00



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