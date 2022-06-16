48小時核酸過期3分鐘被拒登機？　網民強烈不滿　東航：信息不實

內地在常態化疫情防控之下，要求出入公共場所、乘搭交通工具均需出示有效核酸陰性報告。惟有內地媒體報道指，一名乘客近日因48小時核酸過期3分鐘，而被拒絕登機，事件引發大量網民的不滿。

周四（16日），涉事的東方航空最新回應指，經過核實，相關信息不實。



據《健康時報》發布的一段影片顯示，疑似在成都機場，一名男性乘客準備搭乘東航航班時，因48小時核酸報告過期3分鐘而無法登機，該乘客激動的質問工作人員，「國家規定，就是讓你拿時間1分1秒在這計時嗎？」，他並認為，東航工作人員太過死板。

事件一時間衝上微博熱搜榜首，引起網民熱議：

「疫情不可怕，全民恐慌的狀態才是最可怕的」。



「現在因為疫情，各種層層加碼，早已忘記何為為人民服務了」。



「允許你們晚點，不允許人家超三分鐘是吧？在飛機上過期了是要從飛機上丟下來嗎？」。



「48小時就是48小時，法律就是法律，不能商量和開口子」。



「48小時就是48小時。數字是有意義的。你說三分鐘要通融，五分鐘呢？十分鐘？三十分鐘？一個小時，半天，要不要通融？」。



事件一時間衝上微博熱搜榜首。（微博）

對於事件，東航發布回應指，涉事航班為6月13日由成都天府飛往太原武宿的MU6395，該航班計劃起飛時間為9時15分，計劃落地時間為11時20分。當日8時22分，3名同行旅客到達櫃檯，因核酸報告過期不符合當地疫情防控規定，機場工作人員幫助辦理值機、查詢核酸結果過後，引導3人到達登機口，惟飛機艙門已經關閉。與乘客溝通解釋後，安排到旅客貴賓室休息，並改簽當天12時05分的MU5642航班成行。

早前，東航客服人員回應指，48小時核酸證明的具體含義是，「旅客登機須持有48小時核酸檢測陰性證明，48小時是從旅客核酸檢測採樣時間至航班落地時間，因為航班延誤導致核酸檢測時間超過48小時，也是無法登機的。」目前，北京、上海的旅客需提供的48小時核酸檢測陰性證明時間計算是從旅客採樣至航班落地，其他地方政策及具體的航班乘機要求。

東航對事件進行回應。（微博）

據了解，為了緩解乘客負擔，上海、瀋陽、北京等地已陸續將核酸檢測陰性證明的有效時長從48小時調整到了72小時。