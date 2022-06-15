河北一醫院拒收發燒無核酸檢測患兒　腸梗阻男嬰慘遭延誤治療亡

再有患者因未能提供核酸檢測結果，被醫院拒絕治療後死亡的事件發生。

河北石家莊有家屬在微博發文稱，去年5月，其出生僅36天的兒子因為腸梗阻，到河北醫科大學附屬第二醫院求醫，院方以兒子發燒為由拒收，並將他轉入方艙病房，不久後兒子口鼻湧出糞便並休克，期間家屬前後11次請求醫生治療無果。

待核酸結果出爐後，兒子被送入兒童深切治療部（PICU），但經過19小時搶救後不治。



6月13日，微博用戶＠是IU麻麻發文稱，去年5月27日，兒子出現吐奶、食慾差的情況，她到河北生殖婦產醫院急診求醫，兒科醫生檢查後懷疑是腸梗阻，建議轉去綜合性醫院，於是夫婦二人將兒子帶到河北醫科大學附屬第二醫院（下稱省二院）求醫。

「IU麻麻」表示，5月28日凌晨2時許，他們到達省二院急診，因兒子發燒，急診拒絕治療，要求他們到發熱門診並表示會有兒科醫生診治；2時50分，接診醫生稱兒子發燒，需要入住方艙，辦理手續，直至4時15分才入住方艙病房。

當時，醫生診斷後懷疑兒子是小腸結腸炎或腸梗阻，但病情平穩、活動自如，無營養不良，生命體徵尚平穩。不過，醫生未為兒子進行包括胃腸減壓、灌腸等治療，而是表明要等值日班的醫生上班後才能安排診治。

「IU麻麻」稱，上午7時50分，兒子口鼻湧出糞便並出現休克狀態，期間她與丈夫前後11次請求治療，均獲醫生回覆「需等待」，亦沒有醫護人員入病房查看兒子的狀況。直到早上9時09分，醫護人員才進行胃管、灌腸等治療，此時距離醫院接診已過去6個多小時，期間醫生未採取任何有效針對性治療和檢查。

她指出，醫生一度以方艙病房不具備搶救條件和沒有核酸報告為由，拒絕將兒子轉入兒童深切治療部搶救，錯過最佳治療時機，導致兒子的病情急轉直下。直到11時51分，兒子才被轉入深切治療部，但醫生立即下達病危通知。5月29日上午7時24分，兒子因搶救無效不治，死因為腸梗阻、小腸結腸炎、引發膿毒症導致多器官功能衰竭。

家屬起訴醫院

「IU麻麻」稱，起訴省二院後才知道醫院ICU搶救的過程中都不符合要求，僅安排一名總住院醫師和一名實習醫師參與，沒有主任級別或高年資的主治醫師。今年5月18日，石家莊市醫學會的醫療事故鑑定會將事件鑑定為一級甲等醫療事故，但省二院只承擔次要責任，家屬負主要責任。

她直言，石家莊市醫學會醫療事故技術鑑定辦公室及相關鑑定專家枉顧事實依據，顛倒黑白，避重就輕，公然在醫療事故鑑定中袒護省二院，毫無公平公正可言，家屬堅決不認可石家莊市醫學會的判定結果。

醫院回應

今日（15日），河北醫科大學附屬第二醫院發文回應稱，經調查，患兒去年4月23日出生，生後3天到醫院就診，被診斷為疑似先天性巨結腸，低蛋白血症住院治療17天。 5月28日凌晨因腹脹、發熱再次到醫院診療，患兒病情進展較快，病情危重，經搶救後不治。

去年6月，患兒家屬向屬地法院起訴，今年5月醫學會召開醫療事故鑑定會，並出具鑑定結果，目前該案件仍在審理中。醫院將積極配合調查，並按照法院審理結果予以處理。