江西明代古橋遭洪水損壞　橋墩「體」內意外發現宋代石雕臥羊

江西德興市連日來遭遇強降水天氣，境內的長樂河水肆虐。周二（21日），德興市文物保護工作人員在該市張村鄉界田村現場察看壽元橋遭洪水沖擊受損情況時，意外在一處橋墩內發現一尊石雕臥羊。經線上與江西省文物專家會商，初步認定該石雕臥羊為宋代文物。



據市政府官網介紹，壽元橋於1591年（明萬曆十九年）建造，橫跨長樂河，全長93米、寬8米、高6.8米，為德興乃至周邊地區最長、最古老、最完好的五聯孔石拱橋，2006年12月被公佈為江西省文物保護單位。其橋體和橋面均以花崗岩條石乾砌而成，橋面兩邊以花崗岩巨石作護欄，橋墩迎水面砌成長度很大的分水尖，如四艘翹首而立的尖舟迎水而立，歷史藝術科學價值十分高。

周二，文保員報告壽元橋北起第二個橋墩在洪災中受到損壞後，市文保工作人員趕到現場勘察，發現橋墩迎水面頂層蓋石和第二第三層護墩石已毀，而在第二層的填充物內卻發現了上述石雕臥羊。市文物管理所工作人員周四（23日）介紹，該石雕臥羊為壽元橋橋墩的填充物，也屬於文物，未來在對橋墩進行搶救性維修過程中，將在不改變原狀的情況下把石雕臥羊填回去。

對於為何明代的橋會出現宋代石雕臥羊，專家分析稱，宋代時期界田村附近或有石廠生產加工石獸等像生，期間殘次品被拋棄在附近，而壽元橋建造時，工匠便將撿拾的石雕臥羊作為填充物夯進橋墩內。