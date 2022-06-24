一次性付清6.6億元購地中海超級豪宅　33歲中國女富豪身份成謎

33歲的中國神秘女富豪在意大利撒丁島，一次性付款8000萬歐元（約合6.6億港元），買入被稱為地中海五大高級莊園之一的超級豪宅，引起輿論廣泛關注。



中國神秘女富豪豪擲6.6億元，在意大利撒丁島購買超級豪宅。圖為撒丁島翡翠海灘。（視覺中國）

據《第一財經》報道，意大利媒體《L’Unione Sarda》6月18日發布一座莊園的照片以及交易支票，稱中國神秘女富豪「Nani Wang」，在未有使用分期付款和其餘避稅方式情況下，一次性將8000萬歐元存入美國房東的瑞士銀行帳戶，買下當地超級豪宅。

報道稱，事件在撒丁島引起關注，因該豪宅位於島上知名的翡翠海灘塞爾沃港邊，被稱為「地中海五大頂級莊園」之一，此前曾屬於英國知名地產家及慈善家查爾斯·克洛爾（Sir Charles Clore）爵士。另據了解，這座莊園佔地4公頃，有3個私人海灘、49間客房、一間電影室、一個直升機停機坪和一個私人游泳池。

至於女富豪具體身份，意大利媒體並不清楚，只稱她的背景為「中國電子商務巨頭」，今年33歲，出生於中國江蘇省。

購買超級豪宅的Nani Wang，可能是JD Health International Inc的前董事會成員。（微博）

不過，根據「天眼查」顯示，2018年12月在香港成立的京東系公司JD Health（HK）Limited負責人名為Nani Wang，她是JD Health International Inc的前董事會成員。

值得注意的是，京東健康於2020年在香港上市，其招股書「董事會與參與各方」項中，卻並未出現Nani Wang的名字。亦由於公開資料中沒有Nani Wang的更多信息，這座地中海超級豪宅的神秘買家身份成為了外界好奇的焦點。

相關話題還一度登上微博熱搜，有網民評論，「原來有錢真的可以為所欲為」、「還行吧每月存1萬元只要五千年就買得起了」、「看娛樂圈多了我都膨脹了，現在覺得五億買個房子就算富豪了嗎，即便我現在只有兩百塊」。