人人喊打的逃美富豪　郭文貴被罰破產窮途末路

郭文貴現已瀕臨破產。他所拋出那些指向中國高層的聳人聽聞、真假難辨的指控，越來越被認為是一個個滑稽詭異的鬧劇，正在隨着郭文貴的破產而逐漸落下帷幕。

據路透社2月16日報道，郭文貴在美國布里奇波特的一家法院申請了個人破產保護。他所列出的資產在5.1至10萬美元之間，負債則在1億至5億美元之間。其中，太盟亞洲機會基金的索賠金額約為2.54億美元，是向其索賠最多的一個。

郭文貴近幾年可謂命途多舛。2020年7月，郭文貴被報道受到美國聯邦調查局與美國證券管理委員會調查，調查內容涉及他在美國媒體活動的資金來源以及與與白宮前戰略顧問班農（Steve Bannon）的合作。

在2021年9月，與郭文貴有關的三家媒體就被美國證券交易委員會處以5.39億美元的罰款。郭文貴同意支付，並與數千名受其蠱惑誆騙的投資者達成和解。

此番郭文貴申請個人破產保護，可見約半年前2021年9月5.39億美元的罰款，對這位居住在紐約長島毗鄰中央公園的億萬富豪而言，無異於一次近乎致命的打擊。

其實，對郭文貴的罰款，主要是為償還數千名被他以所謂「法治基金」、「喜幣」等名義詐騙的普通投資者。也就是說，郭文貴被迫上繳的罰款，並非來自他的個人固有資產。由此推測，在幾年以前之所以對外推出所謂「法治基金」、「喜幣」等名目撈錢，可能就是因為喜歡炫富擺闊的郭文貴已經陷入了個人財產危機，難以繼續享受豪奢生活，因此利用自己的名氣誘導普通民眾尤其是海外華人向其「輸血」。

數億美元的判罰數額，也意味着郭文貴可能籌集了數億美元的金錢，這也再次展現了這位平民出身的富豪極其靈活精明的頭腦與巧舌如簧的口才，以及大張旗鼓屢試不爽的騙術。

在逃亡美國之後，郭文貴無所顧忌地對中國大放厥詞，拋出一系列涉及中共高層難辨真假的腐敗等方面的醜聞，與中國足球運動員郝海東號召成立所謂「新中國聯邦」試圖推翻中共，與班農合作讓年輕學者閆麗夢逃美並製造有關新冠肺炎（COVID-19）疫情起源的陰謀論。

在此過程中，郭文貴也越來越多地牽扯進了美國政治，尤其是與班農的合作意味着他在鬥爭激烈的美國兩黨之間做出了選擇，並站到了兩黨角力的最前沿。在2020年美國總統選舉期間，郭文貴和班農在推特和郭文貴創辦的「郭媒體」上散播大量被指詆譭民主黨總統候選人喬·拜登（Joe Biden）與其子亨特·拜登（Hunter Biden）的假訊息。

於是，2020年7月，郭文貴被調查。2020年8月20日，班農在在位於康涅狄格州韋斯特布魯克外海屬於郭文貴的Lady May號遊艇上被捕。

事實上，不論是在中國還是在美國，如今的郭文貴都已落得個人人喊打的境地。在中國，他是一位與腐敗官員沆瀣一氣的不法商人，逃美后以「報仇」的名義向中國政治發難。在美國，他與「異見人士」相互攻訐，大規模詐騙海外華人，趟水美國政治卻泥足深陷，最終遭到反噬。

其實，不論在中國還是在美國，郭文貴都是一個不擇手段的利己主義者。這一點從未發生變化。他在中國和美國都能夠很快展露頭角、風生水起，但是久而久之，他的那一套以假話空話套話開道的斂財術都會破產，郭文貴本人也會走投無路。

自2015年郭文貴開始在美國向中國發難，距今已近7年之久。在這7年裏，他所釋放的一個個驚世駭俗的勁爆消息，所掀起的一個個曾經攪動國際輿論的風波，如今看來都不過是一個個令人啼笑皆非的鬧劇。而這些鬧劇曾經讓數以千萬人相信和盲從，甚至為之慷慨解囊，又折射出了當今國際輿論場裏的一種怪現象。

不論如何，折騰7年之後，郭文貴已經很難再翻起多少浪花。