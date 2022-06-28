河南一村鎮銀行突開通網上交易系統　存戶欲提現即被銀行追討

周日（26日），河南開封新東方村鎮銀行突然開通線上交易系統，部分存戶一度成功提款。

然而，有存戶昨日（27日）反映，取出的款項已在當晚被銀行追回。銀行負責人解釋，當日是手機銀行個別操作權限出現異常，曾取錢的存戶需要配合調查。



《天目新聞》報道，在多家「河南村鎮銀行取款難」涉事銀行公告關閉線上交易系統的同時，開封新東方村鎮銀行突然開通線上交易系統，持續時長為1小時。

銀行存戶劉先生稱，曾在周日中午12時54分和55分，先後兩次提現，金額分別為7536.66元（人民幣，下同）和80057.86元，欲轉帳到自己綁定的其他銀行帳戶。惟當晚8時44分與49分，系統提示「交易沖正，櫃面人工處理」。

存戶李女士也在同日下午1時03分提現，金額為1390.92元，但當晚9時12分系統提示「交易沖正，櫃面人工處理」，她最終未能成功提現。不過，存戶張女士就成功提現。她當日中午12時56分提現1738.58元，約半個小時後就到帳。

開封新東方村鎮銀行客服工作人員稱，他們是在存戶致電銀行後才得悉線上交易系統異常，具體內情暫不清楚，並指銀行系統是由技術部門維護，其他部門並不了解，若線上系統正式開通，會在第一時間對外通知。

銀行相關負責人回應稱，銀行突然開通線上交易系統，是手機銀行個別操作權限出現異常。發現異常後，銀行馬上和相關科技公司取得聯繫，目前已恢復，異常時間在1小時以內。對於有存戶曾經提現，銀行已將異常帳戶羅列出並逐一審查，曾取錢的存戶需要配合調查。