河南｜農民提不出兒子死亡賠款　更被遣送出省　赴豫即變「紅碼」

據《鳳凰網》報道，湖北宜都的楊寶東親身經歷了健康碼「進河南變紅碼，出河南變綠碼」的離奇旅程。而他就是近期無法提款群體中的一員。



54歲的楊寶東是一位失去了土地的農民。他還因病失去了一個腎，而在7年前的一場事故中，他失去獨子。由於幾乎沒有勞動能力，除了低保，楊寶東家裏唯一的儲蓄就是兒子去世時公司給的100萬（人民幣．下同）賠償金。他說：

這是拿我兒子的命換來的錢。

在失去獨子之後，楊寶東夫妻5年嘗試了7次試管嬰兒，兩年前，兩人終於迎來了一對雙胞胎女兒。兩個小孩才剛兩歲，小兒子要喝牛奶，家庭開支很大。

2020年8月，楊寶東在度小滿平台上看到上蔡惠民村鎮銀行推出了一款名為「重陽寶」的多期限存款產品。

在產品介紹中，「年利率高達4.85%」 讓楊寶東不禁心動，而「銀行存款」、「保本保息」、「已參加存款保險」這些字眼，更是讓平時連股票基金都不敢買的楊寶東堅定不移地認為這是一個幾乎沒有風險的存款產品。最關鍵的是「可隨時全額支取」，這與楊寶東日常開支較為頻繁的需求完全吻合。

為了補貼家用，從2020年8月開始，楊寶東購買了多筆上蔡惠民村鎮銀行和柘城黃淮村鎮銀行的存款產品。在4個月的時間裏，楊寶東在度小滿平台合計進行18.5萬元存款，其中上蔡惠民村鎮銀行12.5萬，柘城黃淮村鎮銀行6萬。

在此後的日子裏，楊寶東放在村鎮銀行裏的存款看起來絲毫沒有風險，無論何時支取，錢總能順利地取出來。

唯一的變動出現在2021年。當年，由於監管新規出台，區域性銀行不准異地攬儲，度小滿平台的村鎮銀行存款產品下線。不過，這時村鎮銀行「貼心地」告知儲戶，雖然無法在度小滿平台購買，但可以到村鎮銀行的微信小程式上去買。

於是，楊寶東在2021年7月6日至9月份三個月的時間裏，通過微信小程式又購買了60.9萬的存款產品。而由於銀行存款保險的保障上限是50萬，為了規避風險，楊寶東還特意將這60.9萬分別存入自己和妻子兩個人的名下。

不過，風險還是降臨了。4月18號這天，楊寶東準備照常支取存款產品的幾百塊利息補貼家用，卻發現不論是上蔡村鎮銀行還是柘城黃淮村鎮銀行的存款派息都無法提現了。

家裏還有兩個嗷嗷待哺孩子的楊寶東選擇了一次又一次地去河南討要說法。5月19日，楊寶東去過一次上蔡惠民村鎮銀行，想當面把錢要出來。但白白浪費了5天時間後，24日，楊寶東就被遣返回家。6月12日，楊寶東再一次去河南，但剛下車便因為「紅碼」被拉去了一處隔離地點。楊寶東一直也沒弄明白，好端端的綠碼為啥就變成紅碼了。

但是，在鄭州僵持了兩天之後，楊寶東無奈決定回湖北老家。在幾個人的護送下，楊寶東來到了火車站，在登車前幾分鐘，他看了一下自己的手機，神奇的一幕發生了——他的紅碼變成綠碼了。

只不過，已經變成綠碼的楊寶東並沒有感受到通行無阻的痛快，在回家的火車上，他仍然沒有想到該怎樣才能掙脫出眼前的困境——等着，錢困在銀行裏，何時取款遙遙無期；不等，人困在紅碼裏，若想入豫猴年馬月。而他自己，就只能在綠碼裏進退維谷。