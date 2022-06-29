天問一號｜既定科學探測任務完成　近期火星影像曝光

據國家航天局消息，截至周三（29日），「天問一號」任務環繞器和火星車均完成既定科學探測任務，經正常飛行706天，任務環繞器獲取了覆蓋火星全球的中分辨率影像數據，各科學載荷均實現火星全球探測。



央視報道指，環繞器環繞火星1344圈，實現全球覆蓋，現狀態正常，後續將繼續開展全球遙感探測，並擇機開展拓展技術試驗，為相關任務開展先期技術驗證。「天問一號」任務經過近兩年的飛行和探測，火星車和環繞器配置的13台科學載荷共獲得約1040GB原始科學數據。經地面接收處理形成的標準科學數據產品會按月滾動交予科學家團隊分析、解譯，有關科學成果已陸續發表於國內外知名學術刊物，這些科學數據將擇機向全球科學家開放。

而國家航天局本著開放共享的合作精神積極推進與各國航天機構和科學界的合作，包括與美國國家航空航天局（NASA）、歐洲空間局（ESA）共享所屬火星軌道器軌道數據，開展碰撞預警合作；「祝融號」火星車與歐洲空間局「火星快車」軌道器開展數據中繼通信試驗，實現中歐火星科學數據中繼合作；在火星日凌前後，與俄羅斯、德國、意大利、澳洲、南非等國的天文台站，利用「天問一號」環繞器和「火星快車」軌道器聯合開展對太陽的掩星觀測，進行太陽風等科學研究。

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此外，當局公布天問一號近期拍攝的火星影像，這些影像包括環繞器中分相機拍攝的阿斯克拉山影像，直徑456km，高18km，顯示了阿斯克拉山頂的火山口特徵，存在多個火山口坍塌事件；南極冰蓋影像，展示了火星南極極冠，研究認為火星兩極長期和永久性的極冠主要由乾冰（固態二氧化碳）和水冰構成；水手大峽谷西部地貌影像，其東西延伸超過4000km，南北寬150至700km，最深可達7km；阿拉伯高地撞擊坑影像，展示了該地區分佈的數十個撞擊坑的地貌特徵；蒙德環形坑邊緣影像，空間分辨率約0.5m，該環形坑直徑約91km，展示了蒙德環形坑坑緣的地貌特徵，以及環形坑內部，坑緣可見明顯向坑內坍塌的現象。

另有火星車進入冬季休眠狀態前拍攝的圖像，展示了巡視區域一處沙丘地貌的局部特徵。