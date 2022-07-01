山寨男團ESO惡搞走紅　鹿晗變「鹿哈」易烊千璽成「易烊干洗」？

日前，內地有一個男團「ESO」突然爆紅登上多個微博熱搜。該男團模仿韓國團體「EXO」，成員不是鹿晗成了「鹿哈」、黃子韜則成了「黃子誠」，更加入模仿TFboys成員王俊凱的「王俊卡」、易烊千璽的「易烊干洗」、更有模仿韓團Bigbang成員G-dragon的「權酷龍」。



「ESO」稱他們是練習了兩天半的超強團體，更生動演繹成員突然宣布退團等當代偶像團體時常發生的糾紛。不過對於ESO因惡搞走紅，內地輿論反應兩極。有網民稱讚他們有趣有創意，但亦有不少被模仿的明星粉絲批評他們為紅不擇手段，侵害偶像權益。



對於這樣的「惡搞」算不算違法？內地律師指出，ESO在大眾都知道是惡搞的情況下，進行所謂惡搞，並不涉及侵權。但由於明星的作品不能隨便用於商演，如果他們未來打算唱明星的歌賺錢，就有可能侵犯到作品的著作權、演藝權等。

有網民分析，ESO的走紅是對內地娛樂圈偶像速成風氣的一種諷刺，「用流量打敗流量」。但亦有部分明星粉絲表達不滿，認為自己的偶像能站到大眾面前「付出了很多努力」，心疼自己的偶像被醜化和蹭熱度。

網民點睇：

不都是娛樂大眾的嗎？帶來開心就行吧！

快被易烊干洗笑死，哈哈哈哈哈哈哈

嘩眾取寵！不會尊重人，模仿可以但別惡搞吧！

權志龍怎麼會在ESO（EXO）這是男團大亂燉了吧?

