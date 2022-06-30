滇藏鐵路香格里拉站亮相　雲南迪慶即將結束不通火車歷史

連接麗江古城、虎跳峽、雲龍雪山、哈巴雪山等著名高原景區，被譽為「最美天路」的滇藏鐵路麗香段（雲南麗江至香格里拉）有望今年內全線開通運營，屆時將結束雲南省迪慶藏族自治州不通鐵路的歷史，大幅縮短旅客出行時間。



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周三（29日），國鐵集團微信公眾號「中國鐵路」公開了，拉市海、小中甸、香格里拉三座滇藏鐵路麗香段新建車站樣貌。三座車站外觀頗具民族特色，設計理念分別為「山與水」、「高原上的屋脊」以及「層巒疊嶂的雪山」。

位於麗江市玉龍納西族自治縣的拉市海站規模為一台三線，站房地上一層、地下局部一層，總建築面積1499平方米，最多容納300人同時候車。小中甸站位於香格里拉市小中甸鎮，規模為一台四線，同樣最多可容納300人同時候車。香格里拉站規模為二台四線，站房地上兩層、局部地下一層，車站建築面積9958平方米，最多可容納2000人同時候車。

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滇藏鐵路是由雲南昆明至西藏拉薩的一條規劃建設中的鐵路，其中麗香段是國家I級電氣化鐵路，沿途隧道多、工程難度大，全線新建橋樑34座、隧道20座，橋隧總長達101.77公里。目前，全線橋樑、路基、站房工程基本完成，20座隧道已貫通19座，只剩全長9.5公里的哈巴雪山隧道還有數百米有待貫通。

滇藏鐵路麗香段通車後將結束雲南省迪慶藏族自治州不通鐵路的歷史，麗江至香格里拉僅需1.5小時，昆明至香格里拉車程縮短至5小時左右，對完善滇西北地區鐵路網、助推沿線經濟社會高質量發展、促進民族團結和鄉村振興具有重要意義。