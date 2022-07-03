杭州女童墮亡案｜母嬰護理證書非准入要求　業界：保母態度更重要

浙江杭州2歲女童被保母吳某遺留在電梯內，隨後從8樓墮亡一事，引起社會各界關注。

據悉，吳某持有母嬰護理師（高級）證書，但業內人士介紹，證書主要是技能培訓證明，而非准入要求，「內行人不會去看證書，保母做得好不好，態度和技能比證書重要」。



《南方都市報》報道，女童家屬曾透露，吳某持有母嬰護理師（高級）證書，發證機關是中國管理科學研究院信息產業研究所，發證日期顯示為2021年1月14日。

在發證機關官網證書查詢系統中，未能查詢到證件信息。該機構的工作人員解釋，只有持證者本人才能查詢證書信息。至於僱主如何確認保母證書的真實性，工作人員則表示應向持證者本人確認，該機構不能向他人透露持證者信息。

吳某的證書。（騰訊）

值得注意的是，人力資源社會保障部（人社部）發布的2021年國家職業資格目錄中，並無母嬰護理師一職。 人社部服務熱線工作人員稱，目前人社部對從事母嬰家政服務並沒有准入證書要求，「從事這個行業是否需要證書，具體需要問公司」。

已從事母嬰和家政服務行業7年的郭先生稱，保母的證書主要是技能培訓證明，而非准入要求，「全國不同地方都不一樣，沒有統一的考試，現在行業具有多元性，保姆的證書種類和頒發機構太多了，數不清，也很難分辨」。

公開資料顯示，與母嬰家政服務相關的職業技能證書，包括育嬰員（育嬰師）、保育師、母嬰護理師等，其中母嬰護理師分為初、中、高三個等級，級別愈高，要求保母掌握的技能愈高。

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人社部教育培訓網顯示，人社部教育培訓中心與中國鄉鎮企業協會聯合開展母嬰護理員（師資）培訓項目，凡參加培訓並經考試合格者，由人社部教育培訓中心頒發相應的培訓證書。郭先生稱，由各地人社局直屬的職業技能鑑定中心等事業單位，也是受認可的證書頒發單位。

郭先生坦言，家政是人與人的生意，比起證書，保母的服務態度更重要，「一個保母就算拿了上百個證，實際工作中也可能不行。考證時，我動作做標準了就可以通過，但實際上，如果我去你家里工作那天有什麼不開心，也可能做不好」。

據此前報道，6月14日晚，吳某帶2歲的「小櫻桃」外出乘坐電梯；當電梯到達一樓後，吳某卻先拉著滑板車走出電梯，遺下小櫻桃在空無一人的電梯內。小櫻桃曾高聲哭喊、拍打電梯門，直至電梯自動上升至8樓後，電梯門再次打開，小櫻桃便走出電梯，結果從8樓窗戶墮至2樓平台，後經搶救無效死亡。