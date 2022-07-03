幸福到萬家｜趙麗穎新劇揭內地低俗婚鬧 妹妹慘遭群男撕衣性侵
撰文：ETtoday
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趙麗穎新戲《幸福到萬家》飾演外貌純樸、內心堅毅農村女性「何幸福」，一開播就備受關注。
第一集就是她嫁到王慶來（唐曾飾）結婚戲，張可盈飾演的妹妹「何幸運」送嫁，鄉村有「婚鬧習俗」，但賓客太過火，妹妹慘被賓客撕衣摸胸，趙麗穎則是霸氣破門救人，老公卻是懦弱怕事，劇情引來不少討論。
《幸福到萬家》第一集便上演村中惡霸婚鬧，新娘趙麗穎霸氣破門救人。
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內地結婚傳統中有婚鬧習俗，不過有些賓客行徑太誇張，逐漸演變成陋習。劇中趙麗穎原本幸福嫁人，沒想到發生妹妹被5、6位賓客壓到房內差點遭到性侵，惡狼是村中「萬書記」（劉威飾）之子，假借習俗行惡，趙麗穎急忙趕去救援，拿起凳子把騷擾者打到腦袋開花，但此舉得罪村中惡霸，讓夫家被排擠。
該劇改編小說《秋菊傳奇》所改編，由曾執導《後宮甄嬛傳》鄭曉龍執導。以農村為故事背景，趙麗穎挑戰農村女孩，幾乎沒有美膚濾鏡，還有網友指出黑眼圈、眼袋都很真實，被評為她轉型的關鍵之作。而劇中服化道（服裝、化妝、道具）全都還原，客廳擺滿陳舊傢俱、還有舊式電鍋、熱水瓶等，網友讚「拍出窮酸味」。
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