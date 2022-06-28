四川一隻羊離奇掛在高壓電線上險變烤全羊　目擊者透露竟是這原因

四川省涼山日前有民眾發現，有一隻羊竟然高掛在高壓電線上，完全無法動彈，且高壓電線也因此曲折變形。據了解，這隻羊應該是在吃草的時候，意外被附近正在拉線的工人勾到羊角，導致整隻羊跟著飛上高空中。



綜合內媒報道，四川涼山本月23日出現了詭異的一幕，有民眾發現，有一隻羊離奇地高掛在高壓電線上，只見牠羊角緊勾電線，身體僵硬地卡在半空中無法動彈（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

有目擊人士透露，當時附近正巧有工人在進行拉線作業，結果該隻羊就在吃草的時候，羊角硬是被地上的線勾起，直接升空。

這段影片立刻在微博上引發熱議，有網友擔心假設高壓電通電的話，羊會不會因此在半空中被烤熟？

不過也有知情人士說明，由於羊角屬於絕緣體，因此絕對不會發生「烤全羊」的情況，且該隻羊也在當局人員的協助下，安全脫困。

延伸閱讀：

影／化學槽爆炸「瞬間灌滿毒霧」！疑高空落地砸毀 約旦港口慘釀12死250↑傷

【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】