國航航班飛行中機翼螺絲鬆動　維修人士：不影響飛行安全

國航CA1921航班被指飛行期間機翼螺絲出現鬆動，國航公司回應指，已維修並進行排查。不過，有專業維修人員表示，這並不影響航空安全。



周四（7日），有乘客在社交媒體發布影片指，其乘坐的CA1921航班機翼上的螺絲出現鬆動。影片中顯示，該飛機當時正在空中飛行，但機翼上的螺絲出現明顯晃動，還有一個螺絲已經掉落，該畫面在網絡中引起廣泛關注。

同日晚10時許，中國國際航空官方微博回應稱，針對網絡上反映的國航CA1921航班飛機左機翼內側船形整流罩存在螺絲鬆動的現象，國航高度重視，立即對飛機相關部位進行檢查，對螺絲鬆動情況進行了維修，同時對相關機隊進行排查。

國航回應指，將堅持安全第一，確保航空安全。（微博）

據《界面新聞》報道，有機場維修公司的機務人員介紹指，該螺絲所在的內側船形整流罩部位，主要作用是把氣流規整，從而減少阻力以節省燃油。即使螺絲鬆動或掉落也並不影響航空安全，「把那一圈螺絲和整個尾椎都卸下來，也不會影響安全，只是會增加耗油量而已。」

據了解，由於機翼內側船形整流罩位置較高，一般航前檢查時不會查看這一位置。但在周期性檢查中，例如大概間隔1個月進行的A檢，會專門檢查這個項目。

此外，涉事的CA1921航班從北京飛往衡陽，已經於當日下午三點半安全抵達。