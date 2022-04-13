中國航空工業：殲20戰巡東海及警巡南海已成訓練常態

4月12日，中國航空工業集團有限公司紀檢監察組組長、黨組成員任玉琨表示，殲-20換上中國「心」，戰巡東海警巡南海已成為訓練常態。



任玉琨表示，2021年航空工業全面完成了各項考核任務，科研生產走上均衡，裝備交付創造新高，獲得了國務院國資委經營業績和黨建考核「雙A」的優異成績。

任玉琨又表示，殲-20換上中國「心」，戰巡東海警巡南海成為訓練常態；運-20跨洲越洋執行非戰爭軍事行動，送去了中國人民對世界人民防疫抗疫的愛心和支持；直-20、「翼龍」無人機在河南暴雨災害中逆行出擊，送去了急需的物資，彰顯了航空裝備在應急救援中無可替代的巨大作用。

據早前報道，在2021年9月28日的珠海航展上，殲-20換裝渦扇-10C「太行」系列國產發動機並首次對外公開展示。

據悉，渦扇-10C發動機改進了加力燃燒室，推力比此前使用的AL-31更大，燃油效率更高，可提升殲-20的加速性能。但渦扇-10系列只是殲-20發動機的過渡型號。未來目標是換裝渦扇-15大推力發動機，從而令殲-20的超音速巡航能力追趕上美軍F-22，達到完全技術狀態。

渦扇-15推力矢量渦扇發動機是中國航空工業推力最強、整體技術性能指標最高、具有世界先進水平的一款渦扇發動機，是為中國第五代隱形戰鬥機而研製的小涵道比推力矢量渦扇發動機。

目前渦扇-15正處在進行相關機載及長時間運用測試的最後階段。推測可能會在2025年前後裝備在殲-20上。