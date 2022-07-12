河南村鎮銀行｜網民湧美使館微博求助：救救儲戶　無人替他們發聲

今年6月，河南傳出有多間村鎮銀行「爆雷」，大批存戶10日（周日）在中國人民銀行鄭州支行維權，結果遭警方圍困，雙方爆發流血衝突，事件引發廣泛關注。

大量相關消息在內地網絡遭到封鎖，其中包括衝突片段，微博上相關話題也被刪除，不過就有不少網民在美國駐華大使館的微博帳號留言求助，表達憤怒，希望獲得關注。



美國駐華大使館微博在11日（周一）發出帖文，該帖文的對象為美國公民，帖文提及美國公民在內地遇上緊急情況下聯繫所在地區大使館或總領事館的方法。

不過大量網民湧入該帖文留言評論河南村鎮銀行案件，當中有不少人留言求助。有網民表示內地當局的做法是「對人的權利和尊嚴的嚴重踐踏」，也有網民稱「果然這邊的評論不會刪除，幫河南儲戶發聲一下」，甚至有網民表示「請如實報道我們河南鄭州的打人事件，讓全世界一起譴責」。

由於不少相關消息和字眼在內地網絡遭到封鎖，有網民在留言時以「荷蘭」代替「河南」，以避過封鎖。例如有網民稱「救救荷蘭銀行的儲戶吧」、「救救荷蘭人吧」。

內地網民在美國駐華大使館微博帳號留言求助：

「救救河南銀行的儲戶吧！這是對人的權利和尊嚴的嚴重踐踏！無人替他們發聲！無處可以控告！」

「果然這邊的評論不會刪除，幫河南儲戶發聲一下。」

「關注河南的事啊。不黑你們外國人了，趕緊救救河南。」

「請如實報道我們河南鄭州的打人事件，讓全世界一起譴責！」

「在鄭州再開一個領事館吧。」

「還是美國好，給我們報道一下吧。」

「就這裏最熱鬧，其他地方都刪得差不多了。」

「第一次看你這麼順眼。」

「救救荷蘭銀行的儲戶吧。」

「救救荷蘭人吧。」



+ 2

不過除了求助的留言外，也有不少留言批評內地網民向外國求助的行為，也有留言嘲諷內地網民「平時罵得這麼歡，這會又來求人家」。

有留言嘲諷內地網民向美國求助的行為：

「笑死了，現在不嫌棄人家是境外勢力了？真是刀沒捅到自己身上的時候就不知道疼。」

「平時罵的這麼歡，這會又來求人家。」

「人民內部矛盾，來這跪求美國大使館，民族氣節呢？」

「有事鍾無豔，無事夏迎春。」

「笑死了，一群人找錯對象了吧，跑這裏喊冤來了。」

「自己家的事情，你們還到外人面前說，你們不嫌丟人嗎？」

「河南的事情都淪落要向美國求助幫忙發聲了麼？」

「就會求老爺做主，以為換個老爺就好了，本質還是奴隸思想。」

「媽呀笑哭，這會來求美國了。」

「河南的事情怎麼不去俄羅斯大使館那裏留言？」

「怎麼沒人去求俄羅斯大使館啊？你們心中的普帝不是最棒的嗎？」

「評論區快把我笑死了。這時候不嫌人家是境外勢力了啊？」

「一時挫折灰暗怎能改變信仰，老子一輩子是中國人。」



+ 5

據早前報道，繼河南方面11日深夜發公告稱會墊付4家村鎮銀行客戶的本金後，安徽蚌埠市同在當晚發公告宣布會墊付一家村鎮銀行客戶的本金，兩地同樣稱墊付對象為金額5萬元人民幣或以下的客戶。