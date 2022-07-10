河南村鎮銀行近3000存戶維權遭圍困　爆發警民流血衝突

上月，河南傳出有多間村鎮銀行先後「爆雷」，全國幾十萬存戶的近400億元（人民幣，下同）被騙取，河南當局更利用防疫手段限制銀行存戶自由出行，將存戶的健康碼變成「紅碼」。

在事件持續發酵之際，今日（10日）網上傳出有近3000名來自全國各地的銀行存戶到鄭州維權，卻被警察圍困在中國人民銀行鄭州支行外，雙方更發生流血衝突。



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網傳圖片顯示，大批銀行存戶今日清晨5時許已在鄭州中國人民銀行鄭州支行外維權，當中不乏小童及傷殘人士，多人手執標語要求銀行歸還存款，甚至寫有「反對權力任性，反對河南省政府聯合黑社會暴力毆打儲戶」、「抵制河南警察暴力對待儲戶，反壓迫，要求人權法治」。

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當局在現場加派警力，除了在大派警員在旁，更有一批「白衣人」築成人鏈。網傳圖片可見，銀行存戶被警察圍困後，雙方發生流血衝突，多人爭相走避，有白衣人手持「腋下拐杖」揮向維權人士；多名白衣人將一名男子暴力拉走，期間有人起腳踢向該名男子。網上亦傳出維權人士受傷的照片，有人眼睛受傷紅腫流血。

事件在網上引起熱議，甚至有人直言是黑社會行為、「土匪」。目前，微博上的「#河南人民銀行門口數千名儲戶被圍困# ​​​」相關話題已被刪除。