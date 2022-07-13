為走後門讓愛女上大學　山東銀行行長遭詐騙26次　涉案金額3.5億

山東近日出現一宗天價詐騙案，一名銀行行長為了讓女兒入讀一家好大學，竟然先後26次遭到一名男子詐騙，涉案金額高達3.5億元（人民幣，下同）。這名銀行行長為了籌錢給騙徒，最終也因侵吞銀行貸款而判囚七年。



官媒《檢察日報》13日報道指，山東省濱州市某銀行行長李某於2014年底認識來自內蒙古的趙某河，趙某河得知李某的女兒正準備參加高考藝術類考試，但成績不夠理想，於是聲稱自己的姨丈擔任內蒙古一間高校的副校長，並且與教育部多位領導熟識，可以走後門幫助李某的女兒上一間好大學。

李某對趙某河虛構的教育部「郭部長」、北京某學院「曹院長」和北京某大學「顧校長」等一連串身份深信不疑。在2015年3月起，趙某河編造各種理由向李某索要金錢，包括謊稱為了幫助李某女兒上大學，需要辦理北京某學院的藝考合格證；又謊稱有一個可以在後台查看大學錄取情況並能修改高考分數的「小數據庫」，但開啟「小數據庫」需要繳納保證金。趙某河成功向李某索取1065萬元。

同年7月，趙某河謊稱必須購買教育部及各省市教育部門發行的教育基金，才能為李某女兒換來正式學籍，李某信以為真，再次向趙某河轉帳850萬元。之後李某又向趙某河轉帳所謂「保證金」及「協調費」1461萬元。

其後，自2015年9月至2016年9月，在短短一年時間裏，趙某河又先後編織了「向學校繳納擔保費」、「更改高考分數」、「開啟數據庫費用」、「二次購買教育基金」等多個藉口，先後8次騙取李某1.5億餘元。

在2016年11月至2018年3月這段時間內，趙某河又前後共向李某實施詐騙9次，多次冒充反貪局長，以教育基金被凍結、需要製作虛假流水帳目應付檢查等藉口，先後向李某索要錢財共2億餘元。為維持李某對教育基金的信任，趙某河陸續以教育基金利息及本金返還為由，退還李某3372萬元。

侵吞銀行貸款籌錢

報道指，為了籌錢給趙某河，李某利用擔任銀行行長的職務之便侵吞銀行貸款，先後偽造26家公司的生產經營流水、資金證明、貸款資料，並5次冒用他人名義進行「頂名貸款」，騙取銀行貸款3.5億元。

2021年11月3日，濱州市中級法院作出一審判決，以詐騙罪判處趙某河無期徒刑。趙某河提起上訴。今年3月，山東省高級法院作出終審裁定，駁回趙某河上訴，維持原判。

今年4月，經山東省博興縣檢察院提起公訴，李某被法院以騙取貸款罪、違法發放貸款罪判處有期徒刑七年。