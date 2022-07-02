400萬粉絲淪為韭菜？上海財經KOL誘導交易涉案3千萬檢察院提公訴

7月1日證監會網站發布消息稱，擁有400萬微博粉絲的上海財經KOL徐某，因涉嫌在微博、直播間發布虛假投資平台廣告信息、欺騙投資者在黑平台交易50ETF期權，被上海市浦東新區檢察院提起公訴。



3月《 檢察日報》曾發文稱，上海市浦東新區檢察院以涉嫌虛假廣告罪、幫助網絡信息犯罪活動罪、非法經營罪對「某坐擁400餘萬粉絲財經大V」（微博平台上獲得個人認證，擁有的粉絲數量在50萬以上的用戶）提起公訴。該金融大V被媒體證實是徐曉峰。他的微博帳號「徐曉峰在上海」最後一條更新停留在2021年7月。

7月1日，證監會網站發文稱，經核查徐某等人搭建黑平台，利用自身財經大V影響力發布虛假廣告，不到一年的時間裡累計誘導350餘名投資者入金，涉案金額超3000萬元，已涉嫌構成犯罪。目前徐某已被上海市浦東新區檢察院提起公訴。

徐曉峰的最後一則微博發布時間是2021年7月。目前他的微博已無法使用，粉絲數也跌到400萬以下。（微博截圖）

證監會稱，徐某利用自身財經大V影響力，在微博、直播間等自媒體上大量發布含有「幾千元即可開戶做期權」「高槓桿、高盈利」等誘惑性詞匯的廣告信息，欺騙粉絲添加助理的 QQ 號或微信號，並下載「上證 ETF 期權 APP」開戶交易期權。

證監會表示，該APP並非證監會批准設立的合法平台，而是徐某等人私自搭建的黑平台，投資者在該平台上開戶交易，無法保障自身合法權益，往往損失慘重、血本無歸。

《檢察日報》稱2019年徐曉峰幫助陳某代理該分倉軟件，利用徐某的影響力引流粉絲至該分倉軟件上進行投資，徐某每單收取傭金20元（人民幣，下同）左右。

此後，徐某便在平台上發文進行宣傳推廣。徐某還讓自己團隊的員工在直播間推廣此產品，並通過自己的客服人員招攬客戶進行投資，參與期權買賣業務，從中賺取傭金。經審計，徐某涉及12個代理賬戶，涉案金額1600餘萬元，違法所得150餘萬元。

《 檢察日報》批評，徐某推廣的這個交易軟件不正規，因為之前有類似的分倉系統被證監會處罰過。徐某作為私募管理人員，具備相應的金融知識，明知使用場外分倉系統違反國家金融管理規定，「但為了利益，仍然毫不猶豫向粉絲揮刀 ，割起了韭菜」。

徐曉峰名下私募機構上海覽領資產管理有限公司已為異常經營機構，徐曉峰為該公司董事長兼總經理。（紅星資本局）

徐曉峰也曾推廣過詐騙訊息。2019年3月，徐曉峰接了股票諮詢交流廣告，不久就有粉絲陸續向徐某和平台反映該鏈接為詐騙鏈接，徐某因此被微博禁言一段時間。2020年6月，徐某在明知新廣告鏈接與先前被舉報的詐騙鏈接相同的情況下，只是在廣告後添加「不要做股票以外的投資」等提醒，繼續多次發布該廣告，非法獲利39萬元。

除了上述已查實為詐騙鏈接的廣告外，徐某還發布了多條其他廣告，經審計，徐某發布虛假廣告非法獲利超過19萬元。

據了解，徐曉峰微博帳號「徐曉峰在上海」在2021年7月前十分活躍，每天發微博十餘條甚至數十條，但2021年7月後該微博不再再新。

公開資料顯示，徐曉峰為上海覽領董事長兼總經理。《 紅星資本局》報道稱．查詢基金業協會網站發現，徐曉峰名下私募機構上海覽領資產管理有限公司已為異常經營機構，7個產品均已提前清算。

據基金業協會數據，上海覽領2015年在基金業協會登記備案，公司管理規模在0-5億間，實際控制人、法定代表人、董事長、總經理都是徐曉峰。