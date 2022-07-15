內地新興職業伴娘　00後女兩年證41對陌生新人幸福最高日賺2千

還有半個多月就到七夕，不少新人也在這婚慶旺季拉埋天窗。許多人都會選擇由好友擔任自己的伴郎或伴娘，然而在現代社會，朋友分隔異地、時間不夾等都是常態，因此便產生伴郎、伴娘職業化的現象。00後職業伴娘謝宇科便是其中一員，近兩年以來見證41對陌生新人幸福的她近日介紹道，自己當伴娘一天最高可賺2000元（人民幣．下同）。



謝宇科今年只有22歲，大學一畢業就成為了一名職業伴娘。近兩年以來，她到各大城市參加了足足41場婚禮，飛行里程達到14萬公里。據她介紹，做伴娘並非無條件，首先其必須未婚，然後身高最好在155至173公分間，「因為新娘不希望伴娘比自己高」。工作過程也一點說不上輕鬆，一天下來需要工作近12小時，過程除了陪同新娘拍照、換衣服，還要表演才藝、敬酒等。

「錢途」方面，謝宇科表示，一般伴郎伴娘的交通費用、住宿費都由新人承擔，佣金一天為500元至2000元不等。不過在她看來，工作上的收穫遠不止金錢，也包括可以見識很多的世面，在由學生過渡到社會的階段可以很好地銜接。

而隨著需求愈來愈多，專業的職業伴娘、伴郎租賃公司也應運而生，讓該新興行業步向規模化和規範化。據作為某伴娘伴郎服務機構創始人的尹元輯介紹，他們第一個月只有幾千人註冊婚禮伴郎伴娘，翌月不到一萬人，目前則是指數級的增量增長，人數已經達到約5萬。

據了解，在提供服務前，企業會和雙方簽訂相關協議，惟有業內專家表示，這個由市場需求催生的新職業仍處於發展初期，存在准入門檻低、服務標準不統一、缺少執業規範等問題，亟待進一步完善。中國傳統文化促進會婚慶發展委員會會長曹仲華表示，預計相關服務年增長將達到25%至30%，由於市場是跨地域的發展，故應建立全國性的規範服務標準，讓其能夠規範操作，促進服務的健康發展。