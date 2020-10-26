內地結婚旺季「出租伴郎伴娘」生意火爆　收費三百至兩千人民幣

內地每到年底就是結婚「旺季」，不少新人苦於湊不齊伴郎伴娘，有人看準這個商機，順勢推出「出租伴郎伴娘」的服務。

內地有平台推出「出租伴郎伴娘」的服務（點圖放大）：

內媒近日報道指，在一些論壇上，有網友發起了「租伴娘」徵集帖，報酬約在一天300元至400元（人民幣，下同）之間，不過回應者寥寥。

「伴郎伴娘」平台的創始人楊海峰就專門解決新人找不到伴娘伴郎的難題，他每天都會在微信好友圈曬出來自各地求徵伴娘伴郎的訂單。楊海峰說，按照新人的具體需求，租賃來的伴娘一般要參加提包、補妝、收衣、倒酒、端茶、推進婚禮流程等工作，伴郎則很有可能需要「擋酒」。

在各大平台上，新人的要求也五花八門，像是要自備正裝、唱歌好聽、不能太美、指定生肖等。楊海峰稱，根據要求不同，薪酬也不一樣，一般新人可接受的費用在一天300至2000元不等。他說，目前平台一個月能在促成上百筆這樣的服務訂單。

報道又指，一名寧波女子在2018年第一次接觸到了提供租伴娘服務的線上平台，她已給六對陌生新人當過伴娘。該女子說：「第一次當伴娘挺順利的，遇上的新娘人很好，和之前給家裡姊姊和同學當伴娘一樣自在。」那次她圓滿地完成了任務，收到了300元報酬。

有網友表示理解租伴郎伴娘的行為，還稱讚租來的伴娘專業，而且演技滿分，「婚禮當天，（伴娘們）和姐姐親親熱熱，一點都看不出來是臨時組成的塑料閨蜜。」

（綜合報道）