北極狐烈日暴烤奄奄一息？動物園稱「牠在曬太陽」　網民斥違常理

內地有網民爆料稱，徐州目前最高氣溫達38℃，但徐州動物園的兩隻北極狐，籠內看不到任何降溫措施，「烈日炎炎，皮膚變紅，瘦骨嶙峋，奄奄一息，懇請大家為北極狐發聲」。

動物園周五（15日）回應稱，牠吃飽喝足在曬太陽睡覺，又指動物園要盡量創造相對自然的環境，「跟在家裏當寵物養是不一樣的，我們盡量做到讓動物處於近似自然狀態。養寵物當然天天恨不得見了抱一抱摟一摟，是不一樣的。」

不過，許多網民則認為說法有違常理——北極狐本來生活在北極，這樣的高溫真的是自然狀態嗎？



據九派新聞報道，徐州動物園工作人員表示，網傳照片裏有個小門，門裏是休息室，是小動物的個人空間；門外是活動場地，門裏面則有噴淋系統，起降溫和消毒作用，可以治療皮膚病。

工作人員稱，小動物有很強的調節能力，「有時候牠洗個澡洗舒服了、吃飽喝足了就曬太陽睡覺，開始消化食物」，又指網民拍下的就是北極狐曬太陽睡覺的畫面。

圖片中北極狐毛髮稀疏，工作人員回應稱是習性使然：北極狐在冬日來臨前才換上濃密的保暖毛，夏天牠亦會造一次毛，「就像人一樣，夏天穿薄衣服，冬天穿厚衣服，動物也有調節功能。」至於北極狐皮膚泛紅，其解釋是「洗澡後毛打濕，貼在身上，而皮膚下的毛細血管豐富，會呈現泛紅狀態，並不是皮膚病」。

園內寫有北極狐的棲息地及習性。（新浪新聞）

他認為，真的要關心動物，還是要盡量給他創造一個相對自然的環境。雖然動物園這裏完全自然是不可能的，但他們還是盡量創造「相對自然的環境」。

「沒有調查沒有研究，就沒有發言權，應該了解動物習性，而不是憑空猜測。」他還認為照片拍攝者應該在動物園現場向管理員反應，但他沒有跟動物園任何人接觸，現在的情況卻是利用網絡「傳播了不實消息，造成了負面影響」。

對此，有網民表示：

「應把園長跟北極狐關到一個籠子」

「即使不給他放到極地館里專門製造模擬北極低溫環境，也不能放在高溫下暴曬吧」

「徐州，人命尚且如此，動物更顧不上了。哎，可惜北極狐在這裏受罪，牠原本不屬於這裏」

「想到徐州第一反應就是鐵鏈女，人權都得不到保護的地方怎麼可能指望他們善待動物呢！」

「沒有存在拐賣，正常手續領的結婚證，牙齒也是自然脫落。」



另外，上述工作人員還聲稱「園中是本土的白狐，叫北極狐但並不來自北極」。

據了解，北極狐（又稱白狐）分布於北極地區，活動於整個北極范圍，其中包括：俄羅斯，加拿大，阿拉斯加，格陵蘭和斯瓦爾巴群島的外緣，以及亞北極和高山地區，如冰島和斯堪的納維亞大陸。具有很密的絨毛和較少的針毛，可在零下50℃的冰原上生活。